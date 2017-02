C’est sans doute le déplacement le plus compliqué de la saison. Invaincu à domicile (en championnat) depuis plus de 14 mois, et une défaite face à Anderlecht le 20 décembre 2015 (1-4), le Club Bruges est un ogre, dans sa salle de jeu. Felice Mazzù et ses hommes, qui sont en confiance après un 6 sur 6 face à Ostende et Zulte Waregem en ont conscience. Mais le coach zébré a une vision à moyen terme avec un seul objectif : les PO1.

"Bruges est un déplacement difficile, mais ils le sont tous", explique Mazzù. "Il nous reste 6 matches difficiles. On sait qu’aucun adversaire ne sera facile à jouer et certainement pas Bruges, qui joue pour le titre et qui est classé pour."

Comment faire, dès lors, pour aller chercher quelque chose chez une équipe qui marque au moins un but lors de chaque match dans son stade depuis… 53 rencontres ? "En gardant nos valeurs", indique simplement le T1 carolo. "L’organisation, la volonté, l’état d’esprit. Quelle que soit l’issue de la rencontre, il sera important de faire un gros match pour rester dans la continuité de ce que l’on a montré ces derniers matches et garder la spirale positive."

Après deux victoires convaincantes face à des candidats au Top 6, Charleroi peut se permettre de se déplacer dans la Venise de Nord dans la peau d’un outsider. "Sans doute les joueurs sont-ils dans un état d’esprit de confiance, c’est normal. Mais pas de question de planer, surtout pas pour aller là-bas, sinon cela va se retourner contre nous. On doit continuer à être Charleroi."

S’il avoue ne pas redouter l’excès de confiance, Mazzù met en garde. "Il faut arrêter de dire qu’on est déjà dans les playoffs. Il y a trois semaines, on était mort. Maintenant, on nous dit qu’on est quasiment dedans. Il ne faut pas s’endormir et continuer à se vider à chaque match. Restons simples, attentifs et humbles."

Ce que les joueurs, très appliqués cette semaine à l’entraînement, semblent avoir intégré. "Mon groupe n’a pas changé dans son attitude. La seule différence, c’est que je sens que le phénomène Ostende (NdlR : une victoire en 3-4-1-2 avec des joueurs en manque de temps de jeu) a relancé une grosse concurrence. Certains ont moins de certitudes de jouer. C’est un phénomène assez nouveau à Charleroi et les joueurs doivent l’intégrer."

Habitué à être le chasseur, le Sporting aborde la fin de la phase classique dans le rôle du chassé. "On a prouvé face à Zulte Waregem qu’on savait aussi gagner en tant que chassé", souligne Mazzù. "Je préfère évidemment être dans notre position à six matches de la fin plutôt que 7e ou 8e. On est conscient qu’on ne sera peut-être plus dans le Top 6 après le match à Bruges. Mais on sait aussi qu’après, on aura cinq matches pour accrocher le bon wagon."

Et qu’un partage dimanche permettrait quasiment de mettre un pied dans le train. "Avant notre série face à Gand, Ostende, Zulte et Bruges, j’avais dit que je serais au paradis si on prenait 7 points sur 12. On a accompli une grosse partie du parcours puisqu’on en a déjà 6, une bonne moyenne. Plus qu’un point à prendre."

Pour que le Stade Jan Breydel ait des allures de Jardin d’Eden…