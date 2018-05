Pour l’entraîneur de Charleroi, le médian liégeois mérite le titre de Footballeur Pro de l’année.

Comme l’ensemble des joueurs de Pro League, les Carolos ont voté, ce jeudi, pour élire les Footballeur Pro, Rookie et Coach de l’Année. Les noms des vainqueurs seront dévoilés à l’occasion du Gala de la Pro League, le lundi 14 mai à, l’Autoworld de Bruxelles. Ce jeudi, Felice Mazzù et son capitaine, Javier Martos ont livré leurs préférences…

“En ce qui me concerne, je voulais mettre en avant des garçons qui sont capables de faire la différence pour leur équipe, expliquait le T1 du Sporting. C’est pour cela que j’ai pensé à des éléments comme Vanaken, Edmilson, Benavente et Carcela. Au final, j’ai donné la priorité à Carcela car il a changé le Standard depuis son arrivée. Au niveau des coaches, je ne vais pas dévoiler mon vainqueur mais on retrouvait dans mon trio Clement, De Boeck et Leko.”

En ce qui concerne le rookie de l’année, Felice Mazzù a plébiscité un joueur de son noyau : Gaëtan Hendrickx. Le capitaine des Zèbres a lui donné ses votes à Vormer (devant Benavente et Pozuelo), Mazzù (devant Leko et Clement) et Kalu pour les trois différentes catégories…