Charleroi dispute son cinquième match de préparation, ce mercredi. Les Zèbres se rendent à Betheny à 18 h pour y défier Reims (Ligue 2). Pour Felice Mazzù, cette rencontre est l’occasion d’affiner ses choix, en vue de la nouvelle saison. "Jusqu’ici, j’optais pour la tournante mais, à présent, je vais certainement donner un peu plus de temps de jeu à certains joueurs", précisait le coach zébré. "Je commence à avoir une idée d’équipe en tête. On verra si je peux la mettre en place dès ce mercredi."

Si pas, il aura encore la possibilité de le faire samedi, à Dusseldorf, où le précieux Cristophe Diandy devrait être en mesure de jouer ses premières minutes en préparation.

Mais que ce soit avec ou sans le médian sénégalais, des choses nouvelles pourraient être apportées cette semaine. Notamment au niveau du dispositif, puisque seul celui à quatre défenseurs (4-2-3-1 ou 4-4-2) a été utilisé pour le moment. "Il m’a bien plu mais je l’avais surtout mis en place pour donner le même temps de jeu à tout le monde", précisait Mazzù. Dans ce système, le Sporting a, il est vrai, été convaincant. En défense comme en attaque. "Je suis content de mes attaquants", soulignait le T1 carolo. "Pour l’instant, j’estime que trois attaquants, ce n’est pas trop léger. Après, s’il y en a un de plus qui arrive d’ici la fin du mercato, je ne le refuserai pas mais ce n’est pas une demande, pour le moment. Il ne faut pas oublier que Benavente peut jouer en neuf et demi, et que Fall sait jouer attaquant. Il faudra également voir comment celui ou ceux qui ne débutent pas la saison réagira mentalement. J’ai des alternatives."

Surtout en cas de changement de système. Dès le match à Reims, le dispositif à trois (ou cinq, c’est selon) défenseurs, qui avait bien fonctionné durant la deuxième partie de la saison dernière, pourrait être testé. "C’est possible", souriait Mazzù, sans trop en dévoiler. "On verra comment les choses évoluent." Et se mettent en place, à dix jours de la reprise du championnat, samedi prochain, face à Courtrai.