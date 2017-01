Dans sa carrière, Felice Mazzù a un coach adverse qui ne lui réussit absolument pas : Yannick Ferrera, contre qui il n’a jamais gagné depuis qu’il a pris sa succession au Mambourg il y a 4 saisons déjà (2 partages, 2 défaites).

Par contre, s’il y a bien un entraîneur que Felice aime affronter, c’est Hein Vanhaezebrouck. Depuis que HVH est à la tête des Buffalos, les deux hommes se sont affrontés à 7 reprises. Mazzù ne s’est jamais incliné, signant 2 victoires pour 5 partages (10 buts pour, 5 contre). En 2014-2015, la saison durant laquelle Gand avait décroché le titre de champion, Charleroi avait d’ailleurs été la seule équipe que La Gantoise n’avait pas été en mesure de battre.

Mazzù et Vanhaezebrouck se sont défiés à 11 reprises en Pro League. Il n’y a que lors de la saison 2013-2014, lorsqu’il était actif à Courtrai, que HVH avait su déjouer la tactique mise en place par Mazzù. Ce n’est peut-être pas un hasard si l’équipe drivée par l’Entraîneur de l’Année 2012 et 2015 réussit si bien à Mazzù. HVH aligne son équipe dans un inhabituel 3-4-3. En fin tacticien, le coach carolo a toujours su trouver la parade pour profiter des failles laissées par ce schéma de jeu. Les ailiers ultra-rapides de Charleroi ont régulièrement donné du fil à retordre à un adversaire qui ne parvient jamais à refermer la toile assez rapidement.

Plus fort encore : alors que Charleroi était resté plus de 60 ans sans parvenir à s’imposer dans l’ancien stade Jules Otten, la Ghelamco Arena est l’enceinte qui sourit le mieux au Sporting. Les Zèbres ne s’y sont inclinés qu’une fois. C’était en 2013-2014, l’année de l’inauguration de ce stade futuriste. Depuis, les protégés de Mehdi Bayat n’y ont plus jamais perdu (2 partages, 1 victoire). Aucune autre équipe de Belgique ne reste sur une série de trois matches sans défaite à La Gantoise.

Des statistiques que les Zèbres aimeraient rappeler à Dieumerci Ndongala et à Jérémy Perbet (que ses anciens équipiers ont déjà pas mal charié avant la rencontre), passés d’un club à l’autre il y a six mois. "Ce match à La Gantoise sera peut-être l’un des plus importants de l’année pour mon équipe car il pourrait conditionner la suite de notre saison", nous avait confié Mazzù lors du stage.

Mazzù - HVH : le match dans le match est lancé.