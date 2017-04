Avec cette victoire de prestige à Anderlecht et un bilan intermédiaire d’une seule défaite à mi-playoffs, Charleroi est redevenu un club en pleine hype.

Ce 6 sur 6 contre Zulte et Anderlecht permet aux Carolos d’être définitivement dans la course pour un ticket européen au moment de se déplacer à Ostende, qui convoite également cette quatrième place.

La réussite du Sporting, elle est incontestablement incarnée par Felice Mazzù ! En venant à bout d’Anderlecht, Mazzù a encore ajouté une corde de plus à son arc puisqu’en quatre saisons au Mambourg, il n’avait pas encore pu goûter à la saveur de la victoire sur le terrain de l’un des trois grands historiques du championnat (Anderlecht, Standard et Bruges). Voilà qui est fait depuis jeudi soir.

Felice, avec ce succès sur le terrain d’un grand de Belgique, voilà donc encore un objectif de plus que vous avez rempli avec Charleroi. Finalement, que vous reste-t-il encore à gagner avec le Sporting ?

"Ne voyez aucune victoire personnelle dans notre succès de jeudi. J’essaie juste de donner le meilleur de moi-même pour le club et pour mon groupe. Et si la victoire de jeudi peut encore me faire grandir en tant que coach, tant mieux pour moi. Et tant mieux pour Charleroi ! Jeudi, notre objectif n’était pas de gagner sur le terrain d’un grand. Mais juste de gagner pour se rapprocher un peu plus de l’Europe."

Justement, après 35 matchs, vous êtes plus proche de la deuxième place (3 points) et de la Ligue des Champions que de la cinquième position (4 points) qui signifie la fin de saison. Ne devez-vous pas revoir vos objectifs à la hausse ?

"Absolument pas ! On s’est fixé cette quatrième place comme objectif prioritaire en commençant les playoffs. Et on fera tout ce que l’on peut pour la conserver. Après, si on peut encore réaliser l’un ou l’autre exploit comme celui de jeudi, on ne s’en privera pas."

Pas question de rêver de la Ligue des Champions ?

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.