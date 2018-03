Pour la première fois depuis le début de la saison, Felice Mazzù dispose d'un noyau complet pour débuter les PO1. Tous les joueurs sont fit. Le coach carolo a donc du faire des choix et il en a posé deux forts en décidant de se passer de David Pollet et Amara Baby.



"Ce sont des choix sportifs", explique le T1 zébré. "Que j'ai fait par rapport à la fin de la phase classique et à notre préparation."

Si pour Pollet, une non-sélection est devenue assez commune, ce n'est pas le cas pour Baby. "Je le trouve un peu fatigué. Il manque de fraîcheur et d'intensité. J'en ai parlé avec lui. Il est moins bien qu'en début de saison et il doit le comprendre."

Benavente, qui est revenu des Etats-Unis ce jeudi, fait bien partie de la sélection. "Il a été contrôlé par le staff médical et il est en ordre. Il n'a pas l'air trop perturbé par son voyage et a dormi dans l'avion. Je pense qu'il n'y a pas de souci." Mais l'Hispano-Péruvien n'a participé à aucun entraînement depuis la fin de le phase classique et sa présence au coup d'envoi reste hypothétique.

Surtout face à une équipe du Standard dont Felice Mazzù se méfie. "On est conscient que ce sera un match difficile car les Liégeois voguent sur une très belle finale. Ils évoluent dans un système qui fonctionne bien, à nous de passer au-dessus en nous inspirant des bonnes prestations que nous avions pu faire face à eux en phase classique."