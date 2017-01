Face à ses choix. Felice Mazzù a matière à réfléchir avant de coucher les onze noms qui débuteront le match face à Zulte Waregem ce vendredi.

Une certitude : N’Ganga ne sera pas de la partie. Le back gauche est toujours blessé aux adducteurs. Par contre, les états de santé de Pollet et Willems posent question. Le premier a ressenti une gêne à la cuisse, mardi, en fin de match, à Ostende, et ne sera sans doute pas de la partie. "Il a enchaîné les sprints et les tacles, ce qui n’est pas commun pour un attaquant", précisait Mazzù, qui avoue qu’il y ait de grandes chances que son attaquant soit indisponible. Pour Willems, la situation est un peu moins préoccupante. Il a quitté l’entraînement de jeudi prématurément suite à une douleur au mollet mais a des chances de pouvoir tenir sa place. Au rayon des bonnes nouvelles par contre, le retour de suspension de Marcq et celui de blessure de Diandy vont faire du bien. Et cela pourrait avoir un impact sur le système choisi…

Felice, malgré les absences, vos joueurs ont été très intéressants dans un dispositif inédit mardi.

"C’est vrai que les joueurs m’ont envoyé un message fort à Ostende. Mais je crois que je leur en ai envoyé un aussi. Je leur ai dit avant le match que je n’allais pas pleurer parce qu’il y avait des suspendus ou des blessés. Mais le dire, c’est une chose, le faire, c’est une autre. Mon groupe m’a montré que j’ai eu raison de changer quelque chose après le 0 sur 9. Je les en remercie."

Ce 3-4-1-2 a surpris tout le monde.

"C’était le but. Les joueurs n’ont pas l’habitude d’évoluer dans ce système, bien qu’on l’ait pas mal travaillé l’été dernier. Je voulais casser la spirale et repartir sur quelque chose de nouveau. Parfois, il vaut mieux aller dans la nouveauté plutôt que de continuer des choses qu’on connaît bien mais desquelles on doute. Ce n’est pas la première fois que je le fais. Fort heureusement, cela a fonctionné, car on a gagné. C’est facile à dire après mais si on avait perdu, je l’aurais assumé."

Le fait que des joueurs avec moins de temps de jeu se sont mis en évidence (Marinos, Dessoleil, Hendrickx…) complique vos choix pour Zulte Waregem ?

"Non. Je préfère être dans cette situation plutôt que de devoir composer une équipe après avoir été battu en ayant fait 6 changements. Mais il est évident qu’il y a un vrai choix à faire. D’une part, on a un nouveau système qui a bien fonctionné, mais d’autre part, je dois conserver une certaine ligne de conduite par rapport aux joueurs qui reviennent de suspension ou de blessure. Ce n’est pas facile mais je suis là pour cela. On verra après le match si j’aurai eu raison."

On a l’impression que Marcq et Diandy pourraient s’intégrer dans ce nouveau dispositif…

"C’est une bonne impression. Ils ont les qualités pour cela. Mais ce sont deux profils qui sont aussi extrêmement intéressants pour le 4-4-2, car c’est un dispositif plus ouvert, où j’ai besoin de garçons qui puissent être efficaces défensivement. Mais peu importe le système choisi, l’important est de parvenir à enchaîner, mentalement. Il faut rester calme et serein. Oui, on a gagné mardi mais une semaine, on est beau et la semaine suivante, on redevient moche. Chaque match sera décisif."