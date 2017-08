Le coach carolo a dévoilé sa sélection pour le match à Mouscron. Et le médian français n'en fait pas partie.

Premier déplacement de la saison pour Charleroi. Les Zèbres se rendent à Mouscron, pour un choc wallon... pour la première place, puisque les deux formations ont remporté leur première rencontre. « On a vu face à Ostende que cette équipe mouscronnoise avait pas mal de qualités, notamment dans l'organisation », estimait Felice Mazzù.

Pour ce match, le coach carolo n'a pas sélectionné Clément Tainmont. Il s'est est expliqué. « Son attitudes est irréprochable mais je veux que sa situation sa claire et ce ne sera pas le cas avant la fin du mois », a précisé Mazzù. « Clément a émis des souhaits de départ et je préfère travailler avec des joueurs dont je suis sûr de l'avenir. » Francis N'Ganga n'est donc pas repris lui non plus.

Au contraire de Clinton Mata. « Son cas est un peu différent. Il n'a pas émis le souhait de quitter le club et joue dans une position où il y a moins de concurrence », précisait le T1 zébré.

A noter que l'arbitrage vidéo sera utilisée durant la rencontre. « J'en ai parlé au groupe, on devra être attentifs », disait Mazzù.

La sélection : Penneteau, Mandanda, Baume, Marinos, Mata, Martos, Zajkov, Dessoleil, Núrio, Boulenger, Diandy, Hendrickx, Saglik, Benavente, Lukebakio, Fall, Baby, Pollet, Bedia, Rezaei.