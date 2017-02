Charleroi est passé à trois minutes de tomber dans le piège tendu par Westerlo et un Jacky Mathijssen qui se montrait assez amer après cette défaite qu’il qualifiait d’imméritée. "Vous avez vu comme moi qu’on était près à gagner, même à Charleroi. Je suis malheureux car on a cru durant de longues minutes qu’on pourrait repartir d’ici avec une victoire. Et, au final, quitter cette ville sans rien, ça fait mal… Surtout qu’on a livré un match en étant bien organisé, ce qui est logique quand on est dans notre situation. Le Sporting a rencontré beaucoup de problèmes pour trouver des failles dans notre organisation. Je pensais vraiment qu’un point aurait été mérité car il y avait la place pour réaliser une bonne affaire."

Sans un super Benavente sorti de sa boîte, le Sporting serait resté hors du Top 6. Mais voilà Charleroi qui signe donc la bonne opération.

"On est évidemment très content d’enfin gagner contre cette équipe qui ne nous réussit pas spécialement," disait un Felice Mazzù mécontent du comportement de ses gars durant 45 minutes. "En première période, on n’a pas eu assez de respect pour Westerlo, qui se bat avec beaucoup d’énergie. On est tombé dans le piège durant 45 minutes où on a manqué d’intention et de rythme. On a donc été puni…. comme on devait l’être. Et c’était en partie de ma faute, pour avoir changé de dispositif en cours de match; ce que l’équipe n’a pas maîtrisé… Après la pause, les gars ont eu un déclic dans le fait d’aller de l’avant. La volonté et l’envie ont fait la différence en fin de match."

Marcq : "On s’est bien fait secouer"

Auteur d‘une première période en demi-teinte, à l’image de son équipe, Damien Marcq est monté en puissance au fil de la rencontre et a marqué le but qui a remis le Sporting dans la rencontre. "On a manqué un peu de respect à cette équipe de Westerlo, qui joue le maintien, en première période. D’ailleurs, on s’est bien fait secouer par le coach à la pause. C’était nécessaire. Il nous a remis les idées en place. On a ensuite retrouvé les vraies valeurs de Charleroi, qui nous ont permis d’aller arracher la victoire une nouvelle fois en fin de rencontre. Nous ne sommes peut-être pas les meilleurs individuellement mais collectivement, on ne peut rien nous reprocher. Mon but ? Je vois Bedia partir au deuxième poteau donc je me jette au premier. C’est bien la preuve que tout le monde peut marquer ." (rires)