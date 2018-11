Le défenseur italien, qui a repris les entraînements cette semaine, pourrait même débuter la rencontre.

Aucun blessé, aucun suspendu. Felice Mazzù dispose d'un noyau complet pour affronter le Club de Bruges, ce samedi (18h). Et il a décidé de reprendre Gabriele Angella (29 ans), le défenseur italien prêté par l'Udinese, alors que ce dernier vient à peine de reprendre les entraînements collectifs. Un choix fort, qui laisse Gjoko Zajkov et Dorian Dervite en dehors de la sélection.

"Je dévie un peu de ma ligne de conduite et de ma cohérence habituelle", admet Felice Mazzù. "J'ai tranché car nous sommes dans une situation où j'ai besoin de quelqu'un qui bouge le vestiaire, par sa présence et son expérience. C'est un joueur qui a du vécu et un parcours durant lequel il a joué beaucoup de matches. Il a l'expérience de la Serie A, l'un des meilleurs championnats européens. Nous sommes dans une situation où nous encaissons pas mal de buts et sa présence peut nous apporter un plus. Dans le vestiaire, c'est un joueur qui a de l'impact."

Et qui, malgré son manque de rythme, pourrait même débuter la rencontre face au Club, samedi soir...