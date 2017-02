Charleroi se déplace à Genk dimanche soir (20h) avec un noyau quasiment au complet. Seuls Saglik et Willems sont absents.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Zèbres. Ils ont une nouvelle fois confronté à une rencontre très importante dans l'optique du Top 6, face à un concurrent direct qui plus est. "Dans l'absolu, l'idéal serait de revenir avec un point... ou plus", indiquait Felice Mazzù. "Cela pourrait nous permettre d'envisager la suite avec plus de sérénité. Mais il restera encore trois matches derrière. Restons donc calmes et sereins."

Ces dernières années, Limbourgeois et Carolos se sont souvent affrontés dans des matches à enjeu quasiment européen (en Coupe ou en championnat, lors des barrages européens PO1-PO2 l'an dernier par exemple). Et la dernière confrontation, en quarts de finale de Croky Cup, avait tourné à l'avantage de Genk, ce qui avait mis au rêve zébré. "Mais je tiens à rappeler qu'au bout de 90 minutes, le score était toujours de 1-1 et que nous avions fait une très bonne deuxième mi-temps. On avait ensuite craqué en prolongations."

Pour ce match à la Cristal Arena, le Sporting devra surtout s'inspirer de ses deux derniers déplacements, à Ostende et Bruges, où le contenu avait été très bon. "Nous sommes dans un bonne dynamique", avouait Harbaoui. "On va tout faire pour garder la confiance qui nous habite."