Les Zèbres se déplacent à Anderlecht, jeudi soir, avec l'intention de "de prendre du plaisir face à un super adversaire", face à qui ils sont "capables de réaliser quelque chose".

Le duel des Sportings se profile ce jeudi soir. Pour Anderlecht, l'ambition est de filer vers le titre. Côté carolo, on veut absolument conserver cette quatrième place, acquise samedi soir contre Zulte Waregem. "On pourrait même la conserver quoiqu'il arrive si Ostende ne gagne pas ce soir", soulignait Felice Mazzù. "Mais on ira évidemment là pour faire un résultat. Si on parvient à garder les mêmes valeurs que samedi dernier, tout est possible. Il y a des surprises chaque semaine dans ces PO1."

Cette saison, Charleroi a rencontré Anderlecht trois fois : deux fois en championnat (deux défaites) et une fois en Coupe (qualification des Zèbres). "Mais l'Anderlecht d'aujourd'hui est différent de celui que nous avions affronté", prévient Mazzù, Ils sont dans un esprit mental différent, leur bloc est bien en place et ils sortent de deux grosses prestations contre Manchester United et Bruges. On peut dire qu'ils filent vers le titre, oui."

Pour la rencontre de jeudi, Felice Mazzù peut compter sur un noyau presque au complet puisque seul Jordan Remacle est absent (genou). Damien Marcq, ménagé hier, s'est entraîné normalement ce matin. Enfin, bonne nouvelle pour Mazzù : son capitaine, Javi Martos, a resigné, aujourd'hui, un contrat de trois ans.