En s'imposant sur le fil, 0-2, le Sporting est parvenu à éviter le piège tendu par Alost.

"Au niveau du contenu, de la possession et du nombre d'occasions, on a fait le match parfait", se satisfaisait Felice Mazzù à la sortie des vestiaires. "Quand on voit le résultat de certains autres clubs de D1A, on peut être content... "

Même s'il a fallu être patient. "La patience était effectivement le mot d'ordre. J'étais très content de la manière dont on a évolué à la pause, malgré quelques mauvais choix à la finition. Plus le match avançait, plus on a craint d'encaisser en contre ou d'aller aux prolongations. Mais on est finalement parvenu à marquer."

Grâce à Osimhen et Benavente, qui ont apporté de la fraîcheur et ont conforté leur statut de titulaire. Mais Busi, Grange et Henen, qui étaient titulaires pour la première fois de la saison, n'ont pas démérité non plus. "Henen a fait une super première mi-temps, Busi a prouvé qu'il pouvait être la doublure de Marinos et Grange a apporté sa qualité de passe. Cela fait du bien au groupe et à la concurrence."

Et cela prouve aussi que Charleroi sait faire preuve de maturité. "Cela peut d'ailleurs nous servir en championnat. On doit se baser sur la possession, sur le jeu et sol et la manière dont on a géré les moments plus faibles. On n'a pas été vers l'avant sans réfléchir donc c'est que mon message est passé. C'est le plus important."