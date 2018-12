C'est tout naturellement un Felice Mazzù très content qui s'est présenté devant la presse pour évoquer la septième victoire consécutive de Charleroi à domicile.

« Je suis très heureux de la tournure des événements, expliquait le T1 du Sporting. On a mis un dispositif en place, le 3-5-2 ou le 5-3-2 selon les avis. On l'a mis en place en fonction des circonstances de la semaine et pas en fonction de l'adversaire. Mes deux joueurs de flanc, Bruno et Henen ont connu une semaine difficile. Massimo a été malade quasiment toute la semaine et il a pris des antibiotiques. David, qui a souffert des adducteurs après le match à Anderlecht, n'avait que deux entraînements dans les jambes. Donc j'ai opté pour ce dispositif. On savait que ce serait difficile de sortir. Les changements réalisés en deuxième mi-temps étaient prévus avant le match. Le score de la rencontre ne devait en rien influencer ces changements. Trente minutes c'était suffisant pour eux deux. Après les montées au jeu de Bruno et Henen, notre bloc a évolué plus haut et on a inscrit deux buts. On vient de vivre une soirée parfaite. C'est vrai que Gand a eu la possession. Mais possession ne veut pas dire victoire. Je félicite le groupe pour l'application du dispositif, l'engagement et la mentalité. »