Après deux sorties concluantes face à Bochum (1-2) puis face au Shakthar (2-0), Charleroi enchaîne deux matchs amicaux ce week-end. Le Sporting se déplace à Amiens ce vendredi (18h, stade municipal de Camon) puis affrontera l’Union, dimanche, à Braine L’Alleud (17h). Deux matches pour lesquels Felice Mazzù sera privé de N’Ganga (en retard de préparation), Stevance (qui va être prêté à Tubize), Willems (en revalidation), Bedia (qui règle des soucis administratifs et qui sera de retour dimanche) mais surtout Diandy (adducteurs) et Ilaimaharitra (cheville), deux médians défensifs.

"C’est embêtant", indiquait le T1 zébré. "Mais j’ai encore Gaëtan Hendrickx qui peut évoluer en 6, et Nathan Rodes qui peut jouer à ce poste. Je suis là pour trouver des solutions."

Si Ilaimaharitra manquera, lui, le début du championnat, Cristophe Diandy, "dont tout le monde connaît l’importance", a repris la course et pourrait être de retour à Dusseldorf, le week-end prochain. Pour le reste, Mazzù fera tourner son groupe ce week-end. "Certains joueront une heure vendredi et une demi-heure dimanche. Les autres feront l’inverse. Je dois gérer un noyau étoffé, qui comprend notamment des garçons avec des envies de départ, comme N’Ganga ou Tainmont, mais tant qu’ils sont là et qu’ils gardent la bonne mentalité, je suis content."

Pour ces deux rencontres à venir, Mandanda et Penneteau joueront chacun 90 minutes. "Mais Nico reste le numéro 1. La hiérarchie est bien établie", a tenu à préciser le coach carolo.