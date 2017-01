Fixé à la date du mardi 24 janvier prochain (20h30), le match entre Ostende et Charleroi pourrait se disputer sans les supporters carolos. Dans un communiqué, l'amicale des clubs de supporters a décodé de boycotter ce déplacement afin de montrer son désaccord pour les raisons suivantes :

"- le placement de matchs en pleine semaine qui tend à devenir une « règle »

- la non-pertinence des rencontres qui voient des clubs distants de 165km se rencontrer

- la mesure additionnelle du combi-car qui nécessitera 2H30 (aller) pour rejoindre Ostende en autocar.



Il est urgent que la commission du calendrier place durant la semaine au moins des clubs qui puissent se rencontrer en évitant de rajouter des difficultés aux déplacements des supporters pour qui assister à un match away devient un parcours du combattant.

La situation répétée de plusieurs mesures nous oblige donc à prendre une décision pleine de sens mais hautement symbolique : LE BOYCOTT pur et simple de cette rencontre. Elle est malheureusement nécessaire pour attirer l’attention sur les conditions que nous rencontrons.

Cependant, même si nous nous privons d’un match important et que nous privons donc nos joueurs d’un soutien tout aussi vital dans le cadre des PO, ceux-ci seront soutenu à distance via un écran géant mis en place au stade de Charleroi ainsi que des contacts en direct avec le vestiaire carolo à Ostende. Nous voulons que nos joueurs se donnent encore plus que si nous étions sur place pour ramener la victoire ! Nous vous attendons donc nombreux au stade de CHARLEROI pour se faire entendre jusqu’à la côte !

Cette décision a été prise en concertation avec le Sporting de Charleroi, mais surtout à l’unanimité des clubs de supporters représentés par l’Amicale. Le problème n’est pas le financement des cars –pour lequel le Sporting souhaitait aussi participer- mais l’ineptie des mesures tantôt répressives, tantôt financières, tantôt temporelles qui conduisent à cette rare décision.



L’Amicale rappelle l’urgence à toutes les autorités concernées (la commission calendrier, l’Union Belge, la Ligue Pro, les médias TV, les bourgmestres des villes « away ») pour davantage de clairvoyance et de respect pour notre sport mais aussi pour toutes les tribunes belges."