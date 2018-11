Charleroi Les Carolos ont réussi à renverser la vapeur ce samedi soir face à Bruges. Menés après un but de Vanaken, les hommes de Felice Mazzù ont réussi à passer devant au score, d'abord grâce à Benavente puis via Bruno. Découvrez toutes les réactions d'après-match recueillies au micro de Proximus 11.

Mehdi Bayat, administrateur-délégué de Charleroi : "La victoire fait du bien mais elle m'énerve. J'ai dit aux joueurs qu'ils "me les cassaient". Quand on voit comment on commence le match et ce qu'on est capable de faire après, c'est frustrant. Les joueurs ont montré ce soir que Charleroi a les ressources pour prétendre à une place en PO1. Je suis vraiment content pour Massimo Bruno et pour les supporters qui l'aiment car c'est un gars du pays.Tout est jouable. Charleroi est un candidat aux PO1 très clairement, au vu de ce que l'équipe a montré ce soir."

Cristian Benavente, joueur de Charleroi : "Normalement, je ne marque pas beaucoup de la tête, cela arrive aujourd'hui donc je suis content. Je suis aussi heureux de retrouver la sélection, cela faisait longtemps que je n'y étais pas allé."

Massimo Bruno, joueur de Charleroi : "La joie lors de mon but était plutôt intérieure. J'ai galéré à inscrire mon premier but. Dans un match contre une équipe qui joue pour le titre, cela fait d'autant plus plaisir. Mazzù a eu raison aujourd'hui de m'écarter, il y a de la concurrence. J'étais un joker et j'ai marqué. On va tout faire pour enchainer les victoires maintenant. Je fais mon auto-critique, physiquement il n'y a aucun problème. Il faut maintenant que la confiance revienne. On a un groupe pour faire qulque chose de bien."

Felice Mazzù, entraîneur de Charleroi : "Tout d'un coup après le but, on a joué plus haut. On a alors compris qu'on avait la capacité de gagner le match. On a bien joué sur l'ensemble de la deuxième mi-temps. C'est un succès important car on vient de battre une équipe qui a gagné 0-4 en Champions League. Ce but de Massimo Bruno va lui faire du bien, il a été assez critiqué. Je suis content pour lui que ce soit lui qui nous offre la victoire. Cette victoire va nous permettre de traverser la trêve de manière calme. On a toujours l'ambition de se qualifier pour les PO1. Pour cela, il va falloir prester dans l'organisation. A Charleroi, quand 2 ou 3 joueurs sont moins bien, cela se ressent. Aujourd'hui, tous les joueurs ont été en forme ce qui a permis de gagner le match."

Saulo Decarli, joueur du Club Bruges : "On est dégouté de perdre. On a bien commencé le match. Puis on s'est relâché. Ils n'étaient même pas très dangereux vers la fin. C'est ce qu'on veut de jouer tous les 3-4 jours donc l'excuse de la fatigue ne peut pas être prise en compte."