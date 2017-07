Charleroi Les renforts, les futurs départs, les perspectives pour l’avenir, Felice Mazzù, les objectifs du club… Mehdi Bayat profite de la fin du stage à Mierlo pour tirer un premier bilan.

Sa semaine a été éprouvante. Présent à Mierlo avec les Zèbres depuis samedi dernier, Mehdi Bayat n’a pas chômé une minute. Entre la finalisation des arrivées de Lukebakio (prêté par Anderlecht) et Ilaimaharitra (arrivé de Sochaux) et ses entretiens individuels avec tous les joueurs et les membres du staff, il a à peine eu l’occasion de jeter un œil sur les entraînements du Sporting. Ce vendredi, juste avant de reprendre la route pour la Belgique ("Cela m’ennuie de rater le match contre le Shakthar, mais c’est comme ça"), l’administrateur-délégué du club carolo a accepté d’évoquer, avec nous, les sujets chauds liés au mercato et de faire un état des lieux général de la situation du club, à trois semaines de la reprise.

1. "Le mercato vient seulement de commencer"

Depuis une quinzaine de jours, les grandes manœuvres ont commencé à Charleroi. Quatre arrivées (Rezaei, Nurio, Lukebakio, Ilaimaharitra) ont été actées et l’effectif qui débutera la prochaine saison commence à prendre forme. "Nous avions la volonté de faire venir les renforts que nous souhaitions rapidement et c’est chose faite, se satisfait Mehdi Bayat. Mais le mercato dure encore deux mois et nous avons encore le temps d’analyser certains dossiers."

Il ne le cache toutefois pas : les semaines qui viennent de s’écouler n’ont pas été évidentes. "Cela a sans aucun doute été mon mercato le plus compliqué depuis la reprise du club. Les négociations ont parfois été difficiles, il y a eu le non-départ de Clinton Mata, la perte de Marcq alors que je voulais le garder… Je devais également respecter pas mal de paramètres financiers. C’est le mercato le plus coûteux depuis longtemps. Mais aujourd’hui, je suis content : les joueurs qui nous ont rejoints ont déjà une certaine expérience et une certaine maturité. Forcément, cela se paye. Mais ils se sont rapidement intégrés en comprenant directement notre système de fonctionnement. On peut dire que de la fraîcheur a, comme promis, été incorporée au noyau."

2. "On va essayer de trouver une solution pour Mata et Tainmont"

Si Mehdi Bayat a enchaîné les entretiens, les moments qu’il a passés avec Clinton Mata, Clément Tainmont et Parfait Mandanda étaient les plus attendus. "Pour Mata, nous sommes conscients, lui et moi, de la situation. Pour avoir un accord, il faut que les trois parties soient satisfaites : lui, nous et le club acheteur. Tout le monde sait qu’un accord existait entre Anderlecht et Charleroi, mais il ne satisfaisait pas Clinton. On va désormais essayer de trouver une solution qui puisse permettre à tout le monde de s’épanouir. Mais rien n’empêche Mata de jouer une année de plus à Charleroi. Il l’a d’ailleurs précisé."

Le cas Tainmont est un peu différent même si le Français a, lui aussi, des envies de départ. "Il est encore sous contrat avec nous et tant que ce sera le cas, il sera traité et respecté comme un membre de notre famille. Personne n’est un paria. On va essayer de trouver une solution pour lui aussi."

Et pour Mandanda ? "Parfait est un garçon entier que nous respectons énormément, car c’est un cadre de l’équipe. Il a tout connu au Sporting, même la D2. On a besoin de deux bons gardiens. Mais dans l’esprit du coach et du club, c’est très clair : Nico Penneteau est le numéro 1. Cela ne veut toutefois pas dire que les choses ne peuvent pas évoluer."

Quant à Francis N’Ganga, son avenir devrait être scellé rapidement. "Il a des sollicitations de plusieurs clubs, prêt à payer une indemnité, car il a encore un an de contrat. On va travailler intelligemment, mais en attendant, Francis reprendra les entraînements avec le groupe. On ne le laissera jamais sur la paille."

3. "On ne pouvait pas concurrencer Bruges pour Perbet"

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.