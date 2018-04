Souriant, presque ému. Mehdi Bayat savourait évidemment la première victoire de Charleroi depuis trois mois, dimanche soir, face à Gand (2-1).

« Je suis soulagé », ne cachait pas l'administrateur-délégué du Sporting après la rencontre. « J'ai vécu des semaines compliquées et difficiles. Felice Mazzù aussi. Les joueurs aussi. Nous n'étions pas habitués à cela. En cinq ans, nous avons toujours eu une progression régulière et linéaire et quand on passe par ce genre de phases là, c'est difficile à vivre. »

Car la critique est omniprésente. « Le football est un sport particulier où l'émotionnel a un rôle important pour tout le monde : supporters, dirigeants, joueurs, presse... Il était donc important d'apporter une réponse juste sur le terrain. »

Qui permet, désormais, à Charleroi de regarder à nouveau vers l'avant. « Les PO1 sont relancés et j'espère que maintenant, nous allons reprendre le rôle que nous voulions, c'est à dire un rôle d'acteur et pas de spectateur qui regarde les autres s'amuser. »