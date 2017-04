Sur la pelouse, au milieu des joueurs, le sourire aux lèvres. La dernière fois qu’on avait vu cette image, c’était après la qualification pour les PO1 du Sporting, sur le terrain de Lokeren. "J’avais parlé à mes joueurs avant la rencontre et je leur avais dit qu’on continuerait notre conversation à la fin. Et c’est ce que j’ai fait, précisait Mehdi Bayat, samedi soir. J’avais besoin de leur parler, comme je le fais souvent. C’est aussi une manière de montrer que nous faisons bloc."

S’il y a sans doute eu une prime spécifique pour la victoire acquise face au Essevee et une promesse de prime plus importante si la fin de saison aboutit à une qualification européenne, l’administrateur-délégué a aussi refixé clairement l’objectif du club. "Nous sommes quatrièmes et nous ne voulons plus lâcher cette position, indiquait-il. Nous sommes de nouveau engagés dans quelque chose. On avait l’impression que les PO1 n’avaient pas encore réellement commencé, qu’il ne se passait rien. Le peu d’attrait du public pour ce match le prouve. Mais, désormais, il y a de nouveau un enjeu. On peut réellement commencer à rêver un petit peu. Mais ne nous emballons pas, gardons nos valeurs."

Des valeurs retrouvées. "On a revu le Charleroi de la phase classique. Le Sporting a retrouvé le plaisir. Et on a aussi retrouvé le Felice Time. Il m’avait manqué, je dois bien l’avouer et je suis très content de le retrouver (sourire)."

Avant deux déplacements qui s’annoncent compliqués. "On a toutes nos cartes en main et, si on garde le même état d’esprit, tout est permis."