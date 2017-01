À défaut de champagne, c’est une coupe de Prosecco que Mehdi Bayat a offert à l’ensemble du staff dans l’avion qui menait la délégation zébrée vers l’Espagne. Un verre que l’administrateur carolo tenait à offrir pour fêter son anniversaire. Mais également pour souhaiter une bonne année 2017 à Mazzù et ses adjoints.

Si Mehdi Bayat peut savourer aujourd’hui, c’est parce que son Sporting est toujours dans le Top 6 alors qu’il ne reste plus que 9 matches à jouer. Mais également parce que son mercato est déjà terminé. "Je ne dis pas que ça a été le mercato le plus facile depuis que j’ai repris le club, mais bien le plus concret. Si les arrivées de Harbaoui et Remacle ont pu être enregistrées aussi rapidement, c’est surtout parce que ce mercato avait été bien préparé. Tout le travail avait été effectué en amont. On voulait recruter des Belges et des joueurs répondants à des profils précis : ces deux critères ont été parfaitement respectés."

Voilà donc le Sporting qui bénéficie de deux semaines pour préparer la reprise. "Durant cette semaine en Espagne, j’attends beaucoup d’engagement et de volonté de la part du groupe. Car ce sont ces valeurs qui nous permettront de réussir notre fin de saison afin de nous qualifier pour les playoffs. Ce stage permettra également au groupe d’intégrer le deux nouveaux venus. Mais je suis convaincu qu’ils n’auront pratiquement pas besoin de temps d’adaptation. Je peux même vous avouer que je suis quasiment sûr qu’ils seront performants très rapidement !"

C’est devenu une tradition, Mehdi Bayat profitera également de cette semaine pour faire un point avec chaque joueur sur leur situation personnelle. Le boss carolo a pas mal de pain sur la planche puisque pas moins de 10 Zèbres seront en fin de contrat en juin (Penneteau, Martos, N’Ganga, Boulenger, Dessoleil, Benavente, Bakar, Stevance; mais aussi Remacle et Harbaoui). "Mais je dispose d’une option pour chacun de ces garçons (NdlR : excepté pour Harbaoui) . Je dois discuter avec eux de leurs envies et leurs attentes. Théoriquement, les options doivent être levées pour la fin du mois de mars. Mais vous vous doutez que je n’attendrai pas cet ultimatum pour renouveler le contrat de la majorité des garçons. Avant de vous préciser mes intentions, je préfère aussi avoir une discussion claire avec eux afin qu’ils soient les premiers informés."

Charleroi a bouclé 2016 par deux défaites (à Malines et contre Anderlecht). Cette semaine dans la douceur espagnole doit permettre aux Carolos de repartir de l’avant.