11 matches sans gagner. La série noire du Sporting Charleroi s’est poursuivie face à Genk.

Mais Mehdi Bayat voulait positiver. "En fin de phase classique, on ne jouait pas bien et on perdait. En début de playoffs, on a mieux joué et on a perdu. Maintenant, on est bon et on ne perd pas. Donc la semaine prochaine, on va être bon et on va gagner", analysait dans un sourire l’administrateur délégué du Sporting. "On est dans un cycle de merde et on a l’impression que rien ne fonctionne, mais il y a quand même du positif et c’est ce qu’on doit retenir pour que le cycle reparte dans l’autre sens. Tout ce qu’il fait faire, c’est rester calme et serein. Il faut surtout ne pas paniquer car notre situation le permet. Nous sommes en attente d’un déclic. Et ce déclic, c’est une victoire."