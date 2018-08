Ce n’est plus un secret pour personne : Amara Baby va quitter Charleroi. Le médian franco-sénégalais, qui n’entre plus dans les plans de Felice Mazzù, a eu des touches en Turquie mais il semble que la piste la plus sérieuse le conduise vers… l’Antwerp, là où son profil (grand et puissant) est apprécié et colle bien avec l’image du club. Si aucun accord n’a pour l’instant été trouvé, des négociations sont en cours.

Dans le sens des arrivées, Sander Coopman était au Mambourg, samedi soir, en compagnie de sa famille. La veille, il avait assisté, seul, à Ostende-Zulte Waregem. S’il n’a sans doute pas été enthousiasmé par le match et l’ambiance qui a régné à Charleroi contre Courtrai, les chances de le voir signer au Sporting demeurent réelles. Du côté du KVO, l’idée serait de le faire jouer comme un médian offensif alors que Felice Mazzù aimerait l’utiliser sur un flanc. Un registre dans lequel Coopman se plaît mieux et qui pourrait jouer dans sa décision. Mais à l’heure actuelle, rien n’est encore définitif…

Par ailleurs, la piste menant à Dylan De Belder s’est considérablement refroidie.