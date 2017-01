La fin des vacances approche côté carolo. La reprise est prévue vendredi et le départ en stage, en Espagne (à El Saler, près de Valence), samedi. Mais en coulisses, on n’a pas arrêté de travailler. Mehdi Bayat, qui n’avait pas caché, après la défaite face à Anderlecht (0-2) que Charleroi cherchait un attaquant, pour concurrencer le duo Pollet-Bedia, et un flanc droit, pour apporter du soutien à Mamadou Fall, est en passe de finaliser les deux dossiers.

Le premier mène, plus que vraisemblablement, à Hamdi Harbaoui. L’attaquant tunisien, non sélectionné pour la Can et sur une voie de garage à Anderlecht, devrait rapidement débarquer. Le second, menant à un flanc droit, qui pourrait être Jordan Remacle ("c’est un pur ailier droit, il peut avoir le profil", dit Mehdi Bayat), qui a côtoyé Harbaoui à OHL et Lokeren, devrait également aboutir dans les prochains jours.

"L’objectif est d’intégrer les renforts durant le stage", indique l’administrateur-délégué du Sporting. "Nous avons établi une short-list . Je dois en discuter avec Felice Mazzù ce jeudi afin de prendre les décisions adéquates, ensemble. Et vendredi, on finalisera les dossiers."

Charleroi pourra donc entamer 2017 avec un noyau renforcé. Mais les emplettes carolos pourraient ne pas s’arrêter là, quand on sait qu’un joueur expérimenté comme Julien Gorius, qui a déjà été en contact avec le club par le passé, est libre de tout contrat…