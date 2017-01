Mehdi Bayat a connu des stages où son téléphone sonnait sans cesse. Des managers venus des quatre coins du monde lui proposaient des joueurs plus exotiques les uns que les autres.

À El Saler, rien de tout ça. C’est même presque trop tranquillement que le boss du Mambourg suit les séances de ses poulains. Même durant l’heure d’entretien que Mehdi nous a accordée, son GSM n’a vibré qu’une seule fois. Du jamais vu ! "C’est la preuve de notre stabilité et de notre maturité. Le fait que les recrues souhaitées sont là et que personne ne doit partir me permet de travailler différemment. Avant, on cherchait des profils et des agents m’appelaient sans cesse. Cette fois, j’ai anticipé et cela me permet de consacrer du temps au staff et aux joueurs afin de continuer à faire grandir le projet du club. Je suis content d’assister à tous les entraînements avec l’esprit libéré car c’est pratiquement l’unique fois de l’année où je peux voir comment les garçons travaillent à l’entraînement."

Dossier par dossier, Mehdi Bayat dresse le bilan et dévoile ses intentions afin de continuer à faire grandir le matricule 22.





Charleroi a accepté de se séparer de Ninis, un élément qui ne s’est jamais fondu dans le collectif zébré, lors de ce mercato. Mais surtout, Charleroi a su conserver ses éléments convoités, histoire de ne pas se déforcer en vue du sprint final. Mais Mehdi Bayat a-t-il réellement reçu des offres concrètes pour des garçons comme Mata, Marcq ou encore Penneteau ? "Dans le marché dans lequel nous vivons, il est facile de comprendre qu’une grande partie de mon vestiaire possède une valeur marchande très intéressante. De nombreux clubs belges veulent vendre des joueurs, que ce soit pour équilibrer leur budget ou pour grandir. Mais entre vouloir et pouvoir, il y a une grande différence ! Et j’ai cette énorme fierté de dire que si Charleroi a la volonté de vendre un joueur, il peut le faire sans aucun problème. Mais notre volonté n’est pas de vendre à tout prix. Si un joueur doit partir à l’avenir, ça sera pour un montant qui respecte le club. Mais également pour qu’il se retrouve dans un projet plus excitant encore que celui de Charleroi, tout en ayant des garanties notamment en termes de temps de jeu. Je pense avoir acquis une certaine crédibilité sur le marché des transferts, ce qui fait que les joueurs ont confiance en moi. Cela me permet également d’être plus serein dans mon travail."





...