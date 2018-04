Sifflé durant tout le match, Dieumerci Ndongala aurait pu rendre la pareille au public zébré en le chambrant gentiment après son but égalisateur. Mais il ne l’a pas fait.

"J’ai trop de respect pour mon ancien club, pour la direction et pour le staff", expliquait l’ailier du Racing (prêté par… le Standard). "Je n’oublie pas que Charleroi m’a lancé en D1. Les sifflets ? Cela fait partie du jeu. Je pense que le public est déçu que j’ai signé chez l’ennemi. Mais j’ai passé de bons moments ici et c’est ce que je retiens. Je n’ai jamais eu l’intention de célébrer. Puis à 2-2, je n’avais qu’une envie : prendre le ballon pour aller en marquer un troisième. Mais cela m’a fait plaisir de marquer. "

Surtout face à son ami Parfait Mandanda. "Il m’avait envoyé des messages en semaine pour me dire que je ne marquerais pas", explique celui qui est passé dans le vestiaire carolo après la rencontre pour saluer (et chambrer) ses anciens équipiers. "Mais je n’ai pas vu Dorian qui est parti vite. Je lui ai mis un petit pont", se marrait Didi, qui oscillait entre déception et satisfaction au moment d’analyser le match.

"On prend deux goals évitables", regrettait-il. "Sur le premier je pense que le penalty est léger. Mais la semaine passée, on sait que cela ne s’était pas bien passé pour Charleroi à ce niveau-là et cela a peut-être joué… Et sur le deuxième, ils partent en contre-attaque après que l’arbitre a dévié le ballon. Avec le match qu’on fait, surtout en deuxième mi-temps, je pense qu’on peut être déçus, même si c’est plutôt un bon point. Il était important de ne pas perdre. Mais pour les matches suivants, on doit être plus exigeant car on a les qualités pour faire plus dans ces PO1."