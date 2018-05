Les réactions d'après-match au micro de nos confrères de Proximus 11.









Samuel Gigot : "C'est une défaite qui fait mal ce soir. On connait cette équipe de Charleroi, ultra efficace, ils ont une demi-occasion et ils la mettent au fond. On est clairement dans une mauvaise période, on manque de confiance, on a du mal à tenter des choses et on pêche dans le dernier geste. Il va falloir travailler, il reste trois matchs, à nous de nous reprendre."





Yves Vanderhaeghe : "C'est un manque d'efficacité mais pas seulement, on a fait de nombreuses mauvaises passes. Notre prestation était insuffisante aujourd'hui, on jouait beaucoup trop lentement. A la fin, on mérite peut-être un match nul mais bon aujourd'hui on se retrouve à la pire des places.(NDLR : 5e) "









Felice Mazzu : "On a réussi à garder le zéro, c'est important. Au delà de la victoire, on a probablement réussi notre meilleure première mi-temps des playoffs, en mettant beaucoup d'intensité vers l'avant. On aurait même pu en mettre un 2e. Après, ils se sont uniquement crée un poteau et deux arrêts de Penneteau. On doit progresser dans la gestion de ces fins de matchs, quand l'adversaire pousse, il faut garder le ballon et ne pas leur laisser la chance de remettre le ballon dans le box. Cette 4e place fait du bien mentalement, cela fait longtemps qu'on avait plus passé un samedi avec la tête libre."





Nicolas Penneteau : "Il y a des matchs où cela nous sourit mais aujourd'hui on a été une belle équipe, on a essayé de proposer du jeu. J'ai réalisé un ou deux arrêts, c'est mon boulot hein. Cela fait évidemment du bien de ne pas prendre de but, on avance, mais on ne se prend pas la tête. On se dit qu'on peut encore faire quelque chose cette saison, mais il ne faut rien viser, juste prendre match par match."

"On a souffert en 2e mi-temps mais la solidarité qu'on a démontrée toute l'année nous a sauvés aujourd'hui. Ce match, c'est un déclic, c'est la première fois depuis le début des play-off qu'on ne prend pas de but. Mentalement, on a été solides, on a répondu à l'impact physique imposé par tous les grands joueurs gantois en fin de match. Il y a avait énormément de nervosité ce soir, les deux équipes restaient sur une défaite donc c'était un match important. Cette 4e place a évidemment une grande signification pour nous, on a été 2e pendant toute la saison et d'un coup on est retombés à la 6e place, ça fait du bien de revenir dans le coup."