Charleroi Le Sporting est arrivé à San Pedro del Pinatar, ce samedi, pour un stage d’une semaine qui répond à plusieurs objectifs.

Le stage hivernal du Sporting est officiellement lancé. Les Zèbres se sont envolés de Charleroi samedi matin, vers 7h30, direction Alicante. Ils ont ensuite rejoint San Pedro del Pinatar, à 80 kilomètres de là, pour prendre leurs quartiers dans l’hôtel Thalassia Costa de Murcia. Un repas et une petite sieste plus tard, Felice Mazzù et ses hommes occupaient déjà l’un des centres d’entraînement de l’impressionnant complexe de la Pinatar Arena, doté de sept terrains en herbe naturelle. Avant la première séance (physique) de la semaine, le coach carolo a regroupé ses troupes au centre du terrain pour évoquer, avec ses joueurs, les objectifs de cette semaine de stage. Voici les principaux.