Cela faisait trois semaines que Felice Mazzù n’avait plus connu les joies d’une conférence de presse d’avant-match. Trois semaines durant lesquelles son Sporting a été critiqué suite à la série de huit matches de rang sans victoire mais aussi suite à la sévère défaite à Eupen (4-0) en match amical, dimanche dernier.

Ce jeudi, il avait l’occasion de répondre aux critiques et d’affirmer les ambitions de Charleroi pour les PO1. Ce qu’il a fait.

Felice, quel bilan tirez-vous des deux semaines de préparation qui se terminent ?

"On a bien travaillé. Bien sûr, nous n’avons pas gagné nos matches amicaux mais il ne faut pas oublier les circonstances particulières dans lesquelles ils se sont joués : à la fin d’une semaine intensive et après deux heures de car à chaque fois."

Le trou d’air que vous avez connu en fin de classique est oublié ? Comment l’avez-vous analysé ?

"C’est difficile de le faire. Mais je pense qu’inconsciemment, on a peut-être fait preuve d’un peu de suffisance, dans une situation qui était nouvelle pour nous ( se qualifier très tôt pour les PO 1). Je dis inconsciemment car je n’ai jamais vu un mauvais état d’esprit à l’entraînement ou en match. Mais on a manqué d’efficacité dans les deux rectangles, même s’il ne faut pas oublier qu’il y a plusieurs matches que nous aurions pu gagner, sur des détails. Les analyses auraient alors été différentes. On doit apprendre de cette période, où on s’est mis une pression supplémentaire. Pour évoluer, être plus mature. En tant qu’équipe mais aussi moi-même en tant que coach. Tout ce qu’on veut, maintenant, c’est redémarrer la machine à zéro et faire de très bons PO1. On croit à ce top 3 ."

Comment allez-vous aborder ces PO1 ?

"Sans se mettre de pression. Si on se base uniquement sur notre contenu depuis janvier, on peut être considéré comme le petit Poucet des PO1. Mais ces dernières semaines, j’ai le sentiment que je suis parvenu à redresser le bateau en termes d’équilibre collectif. Reste à savoir si ce sera aussi le cas en termes d’efficacité offensive et défensive."

Qu’attendez-vous de ce premier match ?

"Le début des PO1 est toujours important, on le sait. Pour redevenir Charleroi, on doit retrouver nos valeurs de travail, de solidarité et d’esprit de famille. Je connais mon groupe par cœur et le plus important sera de faire une superbe prestation. Un gros contenu peut relancer l’équipe et serait déjà bien dans notre progression. Et si le résultat est là, mentalement, ce sera encore plus important. La machine pourra alors se remettre en route."