La bonne nouvelle est tombée discrètement lors d’un échange avec Felice Mazzù : "Ce vendredi, Nicolas Penneteau va venir travailler sur le terrain."

Éloigné des pelouses depuis le début du mois de juillet en raison d’une hernie discale, le gardien corse va pouvoir quitter le centre de revalidation de Monceau, qu’il fréquente de manière assidue depuis plusieurs semaines, pour retrouver l’odeur du gazon du centre d’entraînement de Marcinelle. Bien sûr, il ne sera pas question pour le dernier rempart des Zèbres, qui a subi deux péridurales cet été, de s’adonner à une séance infernale. De la course et quelques exercices de prise de balle devraient être au programme. L’état de santé de Nicolas Penneteau sera ensuite évalué au jour le jour. Et du côté de Charleroi, tout le monde croise, bien entendu, les doigts pour qu’une rechute et une éventuelle opération ne viennent pas frapper le gardien de 37 ans.

C. V.