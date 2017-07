Trois clean sheets et un seul petit but encaissé en quatre rencontres. Le bilan de la préparation de Nicolas Penneteau est presque parfait. Mais du haut de ses 36 ans et avec son expérience, le portier corse le sait : ce n’est pas pour autant gage de réussite en championnat. À deux jours de la reprise, entretien avec un des patrons du vestiaire carolo.

Nico, on ne peut pas dire que vous avez eu beaucoup de boulot ces dernières semaines.

"On a bien défendu et c’est un gros boost, évidemment. Les fondations sont là et défensivement, on est sur la même dynamique que la saison dernière. Toute l’équipe fait les efforts et on concède très peu de situations. On sait que c’est indispensable si on veut prétendre à jouer le haut du classement."

Les envies de départs de certains (N’Ganga, Mata, Tainmont) ne semblent pas perturber le groupe.

"On doit composer avec cela. Tant que ceux qui souhaitent partir gardent une bonne mentalité, cela n’a pas réellement d’impact sur l’équipe. On en parle brièvement avec eux, on sait que ce n’est pas toujours évident à gérer, que le marché est compliqué."

L’adaptation des nouveaux semble, elle, parfaite.

(...)