Cela fait quelques saisons que Felice Mazzù fonctionne de la sorte : lors des rencontres de Croky Cup, le gardien titulaire n’est pas le même qu’en championnat. En seizièmes de finale, Rémy Riou avait d’ailleurs évolué dans les cages, à Alost (0-2), sortant une rencontre très propre.

Mais ce mercredi, le gardien arrivé cet été de Turquie ne sera pas dans les cages zébrées. Et pour cause, il souffre d’une déchirure au mollet.

"Il était prévu que Rémy joue mais sa blessure est plus sérieuse que prévu et il ne sera pas de retour tout de suite", a précisé Felice Mazzù en conférence de presse.

Parfait Mandanda aurait, lui aussi, pu prétendre à une place de titulaire mais il revient à peine d’une blessure aux ischios et n’entre, de toute manière, visiblement plus dans les plans de Mazzù. "La hiérarchie est la suivante : un, Penneteau, deux, Baume, trois, Imbrechts", a précisé le T1 carolo. "Et s’il y a un souci avec Nico, j’ai confiance en Valentin, qui est un très bon gardien."

C’est donc bien Nicolas Penneteau qui prendra place dans les cages du Sporting, ce mercredi. Pour ce qui ne sera que la… quatrième rencontre de Coupe de Belgique de sa carrière. "Je me souviens d’un double affrontement et d’une élimination contre le Cercle il y a quelques années ainsi que d’une élimination aux tirs au but à… Genk. Ce soir-là, j’avais d’ailleurs marqué le mien" , se souvient le gardien corse, qui garde donc un sentiment mitigé de ces matchs. "Mais j’aime jouer toutes les rencontres, donc celle de Coupe", précise-t-il.

En espérant que celle de ce mercredi ne soit pas la dernière…