Son retour au Mambourg, pour la reprise des entraînements, le 23 juin, avait fait sourire l’ensemble de ses coéquipiers. Barbe touffue et boule à zéro, Dorian Dessoleil s’était présenté avec un nouveau look, "qui fait un peu viking", avoue-t-il en souriant. Un mois et demi plus tard, ses prestations durant la préparation et face à Courtrai, samedi dernier, ont montré que cette métamorphose physique avait également des effets sur le terrain, où le Carolo a gagné en assurance. Entretien.

Dorian, avec la blessure de Steeven Willems, vous avez entamé la préparation dans la peau d’un titulaire indiscutable pour la première fois. Cela change fondamentalement les choses ?

"C’est sûr. Mentalement, savoir que, si je ne fais pas le con pendant la préparation, je débuterai comme titulaire, c’est plus facile. On peut gérer les choses plus aisément. Mais c’est également une arme à double tranchant. Il y a un risque de se dire qu’on peut lever pied. Et il ne faut pas le faire. Il faut travailler encore plus, même s’il y a moins de concurrence que la saison dernière, malgré le fait que Julien Célestine ait un très bon niveau. Car la concurrence aide à se surpasser. Il y a donc du positif et du négatif. Cela ne m’a pas empêché de bosser à fond durant la préparation pour montrer au coach que j’étais présent. On a fait de bons matchs contre des grosses équipes. Mais avoir débuté le premier match de la saison comme titulaire est évidemment un gros boost mental."

(...)