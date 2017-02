Samedi soir, au Mambourg, face à Westerlo. L’heure de jeu approche et Charleroi est toujours mené au score, dans une rencontre crispante où le niveau de jeu des Zèbres déçoit. Felice Mazzù décide alors d’opérer son deuxième changement, lui qui a été contraint de remplacer Marinos par Mata en fin de première mi-temps. Il fait monter Chris Bedia à la place de David Pollet. Ce dernier sort sous les sifflets du stade, sans doute un peu durs pour le coup.

"C’est comme ça et je ne peux pas les empêcher. Je sais que ça arrivera encore", avouait l’attaquant, un brin fataliste… mais lucide. "Je ne me voile pas la face, j’ai fait un non-match."

Comme ses équipiers, durant une heure. Mais la montée au jeu de Bedia combinée à celle, quelques minutes plus tard, de Benavente, change la face du match, que Charleroi parvient à renverser. Aurait ce également été le cas si Pollet était resté sur la pelouse ? Impossible à dire. Mais cette victoire le soulageait.

"C’est moi qui suis sorti en premier et je l’accepte. Le plus important, c’est la victoire. Cela aide à relativiser. Je n’ai pas été bon mais je n’ai pas le droit de lâcher dans la tête. Je dois revoir calmement le match pour savoir ce qui n’a pas été mais j’ai déjà connu bien pire, vous savez. Je vais attaquer la semaine prochaine pied au plancher, il en faut plus pour me démoraliser."

Il l’a déjà prouvé . Débarrassé de la concurrence de Jérémy Perbet en début de saison, il avait mis trois matches pour trouver le chemin des filets, alors que certains tiraient déjà sur l’ambulance. Deux semaines plus tard, c’est face à Eupen qu’il inscrivait un doublé et permettait à Charleroi de réaliser un gros début de saison (10/15). Il restait ensuite un mois sur la touche avant de revenir en novembre et de planter 3 buts en 3 matches.

Mais depuis ce 20 novembre et le but de la victoire inscrit face à Lokeren, c’est le néant. "C’est évident que j’attends un but. Pour un attaquant, c’est un peu embêtant de ne pas marquer. Mais il ne faut pas oublier que je n’ai souvent été freiné par des pépins physiques cette saison."Ce qui ne l’empêche pas de rester le meilleur buteur du club, avec 6 buts marqués et un ratio minutes par but proche de celui d’Hamdi Harbaoui (1 but toutes les 228 minutes pour Pollet, 1 toutes les 225 pour le Tunisien). Et supérieur à celui de Chris Bedia (1 but toutes les 394 minutes), qui s’érige comme son principal concurrent au sein de la ligne d’attaque zébrée.





"Un 6 sur 12 serait bien…"

Les Zèbres le savent : s’ils gagnent tout à domicile, ils devraient être en PO1.

Tout va très vite en football. Samedi, lorsqu’ils étaient menés par Westerlo, les Zèbres ont bien cru entamer leur sprint final par un sacré couac, qui les aurait fait redescendre à la 8e place, un point derrière Genk. Et auraient franchement compromis leurs chances d’accéder aux playoffs.

Mais c’est finalement bel et bien en position de force (5es, deux points devant le Racing) qu’ils se déplaceront chez les Limbourgeois (le dernier concurrent direct qu’ils affrontent durant la phase classique), dimanche. "Prendre un point là-bas serait un bon résultat", avouait Clinton Mata. "Mais on ira évidemment pour gagner." Damien Marcq voyait plus loin. "On ne pouvait pas ne prendre qu’un point à la maison", indiquait-il samedi soir. "On prend évidemment match par match, mais un 6 sur 12 serait bien pour la suite."

Il permettrait au Sporting d’atteindre la barre des 49 points, qui a toujours été suffisante pour être dans le Top 6 à la fin de la phase classique, depuis la création des playoffs.

"Genk sera un match important car il s’agit d’un concurrent direct", continuait Damien Marcq. "Il risque même d’être décisif", indiquait Mata. Jordan Remacle lui, était plus pragmatique. "Je pense que c’est assez clair : si on remporte nos deux derniers matches à domicile, on ira dans les playoffs."

Le médian le sait : les deux prochaines équipes à se déplacer au Mambourg seront Saint-Trond et Courtrai. Deux formations déjà sauvées et qui ne peuvent plus accéder aux PO1. Il va donc sans dire qu’avec un résultat positif dimanche, à la Cristal Arena, Charleroi aurait déjà un pied au paradis.