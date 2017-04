Il ne s’était pas arrêté en zone mixte samedi dernier ("pour une raison personnelle sur laquelle je ne souhaite pas revenir", a-t-il précisé), mais c’est de l’histoire ancienne. Mercredi, David Pollet s’est présenté en conférence de presse aux côtés de Felice Mazzù. Et il n’a pas éludé les questions.

David, on imagine que votre soulagement a été immense samedi dernier, après ce but ?

"C’est clair que cela fait du bien. La joie du buteur m’avait manqué et je voulais la retrouver, tout simplement. Je vis une saison en dents de scie, durant laquelle j’ai parfois subi les critiques. Donc marquer a été un petit soulagement."

Voir Mamadou Fall être titularisé en attaque à votre place, alors qu’il n’est pas attaquant de formation, cela vous a frustré ?

"Pas du tout. On a un objectif collectif et pour l’atteindre, on a besoin de tout le monde. Un attaquant a toujours des bons et des moins bons moments. Je dois simplement continuer à travailler pour être performant. Et prouver que je mérite ma place."

Et que vous restez le meilleur buteur du club. C’est important pour vous ?

"Bien sûr. Après, il est évident que j’aimerais marquer le plus possible. Être meilleur buteur avec sept buts marqués, je pense que ce n’est pas assez. L’an dernier, nous avions un Jérémy Perbet qui marquait facilement. On n’a pas la chance de l’avoir encore avec nous mais je suis certain qu’on peut avoir ce buteur. Je peux être ce buteur. Cela passe par la performance, la réussite et le travail. Je suis prêt à porter cette étiquette de meilleur buteur de Charleroi."

Un buteur qui travaille énormément dans le jeu… Cela vous fait parfois perdre de la lucidité en zone de finition ?

"C’est mon jeu. J’ai toujours été généreux, depuis les équipes d’âge. J’aime faire des appels, des courses défensives et décrocher. Ce travail est compatible avec les buts. À moi de montrer que je sais faire les deux."

Dès ce jeudi, face à Anderlecht, un match où vous n’aurez rien à perdre ?

"Je ne suis pas forcément d’accord. Il y a des points à prendre à tous les matchs. Oui, ça sera compliqué d’aller chez le leader, qui est en forme. Tout le monde les annonce champions, mais ils ne nous font pas peur."