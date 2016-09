Pollet: "On rigole avec la Ligue des Champions"

Charleroi

David Pollet n’a probablement plus jamais été aussi en confiance… que lorsqu’il a été transféré à Anderlecht il y a près de 3 ans. Fort de ses trois buts depuis le début de la saison, Super Popo n’est pas étranger au bon début de saison des Zèbres…

David, un match à Anderlecht reste toujours spécial pour vous ?

"Je ne connais plus beaucoup de joueurs et le staff a également changé totalement. Par contre, ça me fait plaisir de retrouver la direction et les supporters d’Anderlecht. D’ailleurs, j’ai reçu pas mal de messages durant cette trêve. Ils sont contents de me voir en forme. Tant mieux pour moi…"

Est-ce que Charleroi réalise qu’il va à Anderlecht dans la peau du leader ?

"On a déconné cette semaine en disant qu’on allait jouer la Ligue des Champions. Mais c’était surtout un petit clin d’œil, pour profiter… Après, ce qui est pris n’est plus à prendre et on travaille pour prolonger le plus longtemps possible cette série de non-défaite. Après cinq journées, cette première place au classement reste évidemment anecdotique. Mais qui sait…"

Plus que jamais, vous n’avez vraiment rien à perdre lors de ce match.

"Anderlecht est obligé de gagner. Je connais ce club ! Et j’ai vu leur match contre Eupen où les Mauves ont laissé des espaces parfois incroyables. Ce sera à nous d’essayer d’en profiter, tout en ne faisant pas n’importe quoi. On est bien, mais il faut éviter de tomber dans le piège de l’excès de confiance."

Quelle sera la clé du match ?

"L’idéal est de marquer rapidement afin de pouvoir gérer la suite des événements car, aujourd’hui, l’équipe a atteint une certaine sérénité défensive grâce au groupe. Mais si on gagne à la 90e, ça sera bien aussi !"

Parfois, regrettez-vous votre transfert à Anderlecht lorsque tout allait tellement bien pour vous ?

"Pour un joueur de Charleroi, il reste difficile de dire non quand un grand club se présente. Charleroi grandit, mais le métier de footballeur est fait de transferts… Si j’ai refusé Angers et la Ligue 1 l’hiver dernier, c’est parce que ma situation était différente vu que je jouais peu avec Charleroi. Et on ne me proposait qu’un prêt assorti d’une option d’achat. Alors qu’Anderlecht m’avait offert un contrat de quatre ans."

Est-ce que Charleroi vous convient finalement mieux qu’Anderlecht ?

"Aujourd’hui, oui ce club me convient. Et c’est en grande partie grâce au staff qui compte beaucoup pour moi."

Pollet, une sorte d’anti-Perbet

S’il y a bien une chose que personne ne peut reprocher à Pollet, c’est de ne pas mouiller son maillot. Même s’il n’a pas toujours été en réussite, il a toujours travaillé pour l’équipe. "C’est vrai que j’ai un profil particulier. Je suis grand, sans être un pivot ou un joueur de tête. Et paradoxalement pour un attaquant, j’aime aussi défendre."

On pourrait donc le définir comme l’anti-Perbet. "Les qualités, je les ai. Contre Eupen, je pense pourtant avoir livré un match qui n’était pas exceptionnel. Mais je sors avec deux buts. Et le lendemain, en lisant la presse, je découvre que je suis l’homme du match. Il y a deux profils d’attaquants : ceux qui ne font que marquer et qui ne sont pas importants dans la construction du jeu. Et ceux qui aident beaucoup l’équipe, sans spécialement se focaliser sur les buts. Je pense faire partie de la deuxième catégorie."

"Felice me connaît par cœur"

Pollet se sent bien à Charleroi. Et il compte bien se poser au Sporting… vu qu’il est sur le point d’acheter une maison à proximité

Un attaquant a toujours fonctionné à la confiance. Chez Pollet, un joueur affectif, ce paramètre est encore plus important que chez les autres joueurs. C’est dans la relation très forte qu’il a créée avec Mazzù que le buteur va puiser ses ressources. "Felice me connaît par cœur. Il sait qu’il est obligé de me pousser et de me parler souvent. Ma réussite actuelle, je la dois au coach et à mes équipiers. Sans eux, j’aurais peut-être lâché. C’est clair que le fait qu’il m’ait toujours accordé sa confiance me fait du bien. Il sait de quoi je suis capable, il connaît mon potentiel, il sait où il peut m’amener."

Mentalement, Pollet a souffert la saison dernière. Lorsque le kop entonnait "Pollet a marqué". "Au départ, c’est vrai que ce chant avait un caractère moqueur. Mais je pense que sa signification a changé. Je le prends désormais avec plaisir alors qu’avant, c’était embêtant. J’espère l’entendre le plus souvent possible. Cela voudra dire que je marque régulièrement."

Car à 28 ans, Pollet a encore des rêves. "J’ai encore quelques années de contrat à Charleroi. Mais ce qui est sûr, c’est que je compte me poser vu que je suis en train d’acheter une maison à Nivelles… Je suis dans une optique de stabilité. Peut-être qu’une fois que la barre des 30 ans sera franchie j’aurai envie d’autre chose."