Charleroi aurait pu prendre (provisoirement) la tête du classement s’il s’était imposé à Malines. Et paradoxalement, les Carolos risquent de quitter le Top 6 dès ce soir.

Comme quoi, tout va extrêmement vite dans un sens comme dans l’autre.

Vous avez donc connu un fameux ascenseur à émotions contre Malines ?

"On avait à cœur de bien prester car on savait qu’on pouvait prendre la tête de la compétition. Après deux tiers de championnat, cela n’a pas dû se produire souvent dans l’histoire de Charleroi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de déception dans le groupe. Malgré la défaite, il ne faut rien lâcher car on est toujours là. Et après 20 matches, c’est qu’on le mérite."

Malines a profité de cette victoire pour vous rattraper.

"C’est effectivement embêtant de remettre un concurrent dans la course, mais on ne pourra plus jamais revenir en arrière et ce match doit nous servir de leçon pour finir en boulet de canon."

Qu’est-ce qui vous fait penser que cela est possible ?

"L’heure n’est pas encore venue de regarder ce que font les autres. Ce qui compte, c’est de travailler et de repartir de l’avant pour prendre le plus de points possible. Même si notre jeu est un peu moins bon pour le moment, la motivation est toujours présente."

Et elle le sera contre Anderlecht ?

"On aura vraiment les crocs car c’est toujours plaisant de jouer contre ce genre d’adversaire."