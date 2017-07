Il y a un an, il avait passé la semaine du stage à Mierlo en salle, après avoir contracté une petite déchirure à la cuisse. Douze mois plus tard, c’est bien sûr le terrain que David Pollet a entamé la préparation de la nouvelle saison. "C’est très intense depuis la reprise, avoue-t-il. La difficulté augmente au fil des jours. Mais le staff est à l’écoute et nous permet parfois de souffler quand nous sommes au bord du surmenage. Pour l’instant, c’est positif, je me sens bien et je n’ai aucune douleur. Cette préparation, je la fais donc à fond."

Que ce soit physiquement ou mentalement. Car depuis la non-arrivée de Jérémy Perbet, c’est très clair pour tout le monde : David Pollet sera encore un attaquant de Charleroi cette saison.

David, on vous annonçait sur le départ depuis quelques semaines. Qu’en est-il réellement ?

"J’ai effectivement lu des choses, mais, dans ma tête, je savais que j’allais rester. J’étais concentré pour bien me préparer. Il y a dans l’effectif des joueurs, comme Francis (N’Ganga) ou Clément (Tainmont), qui ont des envies de découvrir autre chose. Mais, moi, mon objectif a toujours été de reprendre la saison avec Charleroi. Je n’ai jamais pensé à partir."

Même après l’arrivée de Kaveh Rezaei, qui a un profil similaire au vôtre ?

"Pour être honnête, je ne trouve pas que l’on soit si similaire que cela. C’est un joueur qui a énormément de qualités et sur qui il va falloir compter cette saison. Mais nous sommes trois attaquants dans le noyau avec Kaveh et Chris Bedia (NdlR : Stevance sera prêté après le stage) et nous jouerons tantôt à une pointe, tantôt à deux pointes. Tout le monde aura du temps de jeu. Ce sera au coach de faire ses choix en fonction des profils et des cycles de forme."

Vous pourriez être complémentaire avec Rezaei ?

