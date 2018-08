Le premier but de son troisième passage sous le maillot du Sporting. Voilà comment peut être résumée la réalisation de Jérémy Perbet à Eupen. Mais samedi, il y a eu d’autres premières. La preuve…

La première victoire face à Eupen en Jupiler Pro League

Cela peut paraître incroyable mais la victoire du Sporting au Kehrweg ce samedi est la première des Zèbres sur la pelouse des germanophones en Jupiler Pro League. Le gazon eupenois n’est donc plus maudit et les défaites subies en 2011 (année de la descente en D2) lors des playoffs 3 sont presque oubliées…

Le premier assist de Romain Grange en match officiel

Sur le quatrième but zébré, c’est Romain Grange qui donne un très bel assist à Kaveh Rezaei, du pied droit. Si la qualité de passe du médian débarqué de Niort l’hiver dernier n’est plus à prouver, ce ballon de but va sans doute le libérer puisqu’il s’agit de son premier assist en match officiel sous le maillot zébré. Le Français de 30 ans semble être dans la continuité de sa bonne préparation, durant laquelle il avait délivré deux passes décisives. De bon augure pour la suite de la saison.

Le premier but 100 % iranien

Centre de l’extérieur du pied de Gholizadeh (à la Ricardo Quaresma) et tête de Kaveh Rezaei. Le deuxième but des Zèbres, qui a donné l’avantage à Charleroi samedi soir, a une particularité : il est le premier but 100 % iranien de la saison. Et quelque chose nous dit que cela ne sera pas le dernier…