Il reste 5 matches à Charleroi pour assurer sa place dans les playoffs 1. Si elle est encore loin d’être acquise (une victoire de Genk ce mardi soir éjecterait les Zèbres du Top 6), comme le soulignait justement Felice Mazzù ces derniers jours ("on peut être beau un jour et redevenir moche le lendemain"), les premiers enseignements de la phase classique (et les premières projections…) peuvent être tirés après la courte défaite de dimanche à Bruges.

Après La Gantoise, Charleroi est en effet devenu la deuxième équipe à avoir déjà joué deux fois contre chacun des membres du Top 6 actuel. Et le bilan zébré est loin d’être ridicule, puisqu’ils ont engrangé 14 unités sur 30, soit 47 % des points. En comparaison avec les autres équipes qui, à cinq journées de la fin de la phase classique, occupent les six premières positions de Pro League, ce bilan est le 3e. Bien meilleur que celui de Zulte Waregem (8/24, 34 %) et tout juste supérieur à celui d’Ostende (10/27, 37 %) et Gand (13/30, 43 %).

Passés au crible, ces chiffres tendent à démontrer plusieurs choses.

(...)

