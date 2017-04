L’un des événements de la soirée de samedi, c’est le but de David Pollet (et le chant " Oh Pollet a marqué" qui va avec, évidemment).

L’attaquant a scellé le score à 2-0 à la 93e minute et a inscrit son 7e but de la saison, confortant son statut de meilleur buteur du club, et mettant fin à cinq mois sans but. Samedi, après la rencontre, plusieurs journalistes attendaient le buteur en zone mixte… mais il ne s’est jamais présenté. "Il est déjà parti, il ne parlera pas. Il a ses raisons et je les comprends" , nous indiquait finalement Steeven Willems. Le numéro 10 carolo, qui a célébré son but avec rage, est-il déçu du traitement que lui avait réservé la presse après sa première mi-temps décevante à Bruges, ou pestait-il contre le fait de ne pas avoir commencé la rencontre ? Quelle que soit la raison, nous la respectons. Même si nous aurions bien aimé l’entendre…