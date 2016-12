Si David Pollet et Chris Bedia ont souvent permis à Charleroi de limiter la casse, les carences offensives du Sporting sont remontées à la surface à la vitesse de l’éclair en cette fin d’année. Charleroi a bouclé 2016 avec un zéro sur six, sans avoir pu marquer, que ce soit contre Malines et Anderlecht. Désormais, Mehdi Bayat ne le cache plus : il veut recruter un attaquant cet hiver.

Depuis que Felice Mazzù aligne un 4-4-2 en début de match, l’arrivée d’un nouvel attaquant sonne comme une évidence… vu que le coach carolo ne dispose pas de la moindre cartouche offensive sur le banc lorsqu’il lance d’emblée les deux seuls attaquants que compte son noyau (Florent Stevance va reprendre lors du stage mais après un an d’absence, il ne faut pas attendre des miracles de sa part).

En début de saison, malgré le départ de Jérémy Perbet, le Sporting avait pris le pari d’accorder toute sa confiance à David Pollet. Le Français s’est toujours démené comme un beau diable pour aider l’équipe et participer à la construction du jeu. Mais une équipe qui vise les playoffs a besoin d’un tueur devant le but. Et ça, Charleroi ne le possède pas.

Mehdi Bayat a probablement couché ces noms sur son petit calepin. Petit tour d’horizon des renforts potentiels.





Hamdi Harbaoui :35 %





Un transfert conditionné par la Can.

C’est le rêve de Felice Mazzù et de Mehdi Bayat. Et peut-être celui de Weiler également… Le dossier pourrait donc être réglé très facilement. "Mais ce qui semble couler de source n’est pas toujours ce qu’il y a de plus facile à faire aboutir", a dit Mehdi Bayat après la rencontre contre Anderlecht.

Car Harbaoui possède des offres d’autres clubs aussi bien en Belgique (Lokeren) qu’à l’étranger. Des clubs où on lui propose plus d’argent qu’à Charleroi. Mais surtout, Mehdi Bayat veut son renfort offensif dès la reprise du championnat, soit le 20 janvier. Et l’arrivée d’Harbaoui est donc conditionnée à sa sélection avec la Tunisie pour la Coupe d’Afrique des Nations. Si Harbaoui prend part au tournoi au Gabon (ce qui est très probable), Charleroi activera d’autres pistes. "Car je n’ai pas besoin d’un attaquant pour les 4 derniers matches de la phase classique où tout sera peut-être déjà joué," a confié Mehdi.

Cette saison, Harbaoui a participé à 8 matches de Pro League (1 but).





Jérémy Perbet :25 %





Un deal avec Bedia en échange ?

Voilà un deal qui a la cote. Un peu comme les deux clubs avaient procédé pour l’échange Pollet - Coulibaly, Charleroi et La Gantoise pourraient s’entendre pour un nouveau deal.

Jérémy Perbet ne cache pas qu’il est déçu de son statut de réserviste chez les Buffalos (il a participé à 16 matches de Pro League, dont 9 comme titulaire; il a inscrit 6 buts). L’été dernier, après avoir décroché le Taureau d’Or, il avait toujours dit que cela lui plairait de rester au Sporting. Mais Mehdi Bayat n’avait pas pu lâcher le million nécessaire pour l’acheter aux Turcs de Basaksehir. Pour ne pas perdre son investissement, La Gantoise ne serait pas contre un échange entre Perbet et Chris Bedia, la bonne pioche de Charleroi en provenance de Tours.

À seulement 20 ans, Bedia (qui était tout proche de signer au Standard avant de s’engager à Charleroi) a déjà réalisé pas mal de bonnes choses cette saison.

L’avantage de l’arrivée de Perbet est qu’il serait directement employable. L’attaquant connaît le Mambourg et le jeu des Zèbres. Intéressant en vue du sprint final…





Joseph Mendes : 20 %





Réserviste à Reading, il possède le profil du gars qui réussit à Charleroi.

Mehdi Bayat étudie plusieurs pistes au cas où ses plans A ne pourraient se réaliser. Après la rencontre contre Anderlecht, le nom de Joseph Mendes circulait dans les couloirs du Mambourg, où il est généralement intéressant de tendre l’oreille.

Âgé de 25 ans, l’attaquant français (originaire de Guinée-Bissau) est passé du Havre (L2) à Reading (Championship) cet été. Reading (3e) réalise une excellente saison et est bien placé pour grimper en Premier League. Mais Mendes ne joue pas (8 apparitions, aucun but) et veut trouver du temps de jeu.

La saison dernière, il avait planté 9 buts en Ligue 2. Joseph Mendes possède le profil parfait du garçon qui peut réussir à Charleroi.





David Turpel : 20 %





Une première approche cet été pour l’international luxembourgeois.

L’été dernier, Charleroi avait pris contact avec l’attaquant de Dudelange. Mais le Sporting avait finalement décidé de ne pas mettre trop de concurrence dans son secteur offensif, histoire que Pollet soit dans les meilleures conditions possibles pour s’exprimer.

David Turpel (24 ans), dont la valeur est estimée à 175.000 €, avait planté 20 buts l’an dernier. Et l’international luxembourgeois a continué sur ce rythme infernal cette saison avec 12 buts en 12 matches pour le compte de Dudelange.

Dave Turpel est professionnel au sein du club qui a réalisé le doublé Coupe-championnat l’an dernier. Reste à savoir s’il est en mesure de franchir un nouveau cap immédiatement afin d’être employable directement.