Qui en attaque ? À trois pour une ou… deux places

Une fois que l’ombre de Jérémy Perbet a disparu au-dessus du Mambourg, les trois attaquants du Sporting, David Pollet, Chris Bedia et Kaveh Rezaei, ont pu travailler en toute sérénité. La direction annonçant rapidement qu’elle ne comptait pas acquérir un quatrième buteur. Felice Mazzù, lui, s’est montré satisfait du rendement de sa division offensive pendant la préparation. Contrairement à la saison dernière, Bedia (4 buts) et Pollet (trois roses) ont rapidement fait trembler les filets adverses tandis que l’Iranien, malgré la barrière de la langue, s’est vite intégré au groupe tout en affichant une grande volonté et en travaillant énormément défensivement lors des matches.

Seule petite ombre au tableau, la nouvelle recrue des Zèbres n’a pas encore inscrit le moindre but. Selon qu’il choisira d’aligner une formation en 4-4-2 ou en 4-5-1, le mentor des Carolos devra laisser sur le banc des réservistes un ou deux attaquants. Si Charleroi évolue avec une seule pointe, Chris Bedia pourrait partir avec les faveurs des pronostics. Si le Sporting devait évoluer avec un duo d’attaquants, Pollet, plus travailleur dans la récupération du ballon, devrait être aligné avec Bedia. Rezaei devrait, lui, recevoir rapidement du temps de jeu mais peut-être pas comme titulaire dans un premier temps.

Quel créatif ? Saglik ou Benavente ou Saglik et Benavente

Si le Sporting évolue avec deux vrais attaquants, Felice Mazzù devra faire un choix dans l’axe de l’entrejeu entre Enes Saglik et Cristian Benavente pour évoluer comme n°8.

(...)