Jordan Remacle, c’est tout de même une carrière riche de plus de 300 matches, d’une Coupe de Belgique, d’une dizaine de rencontres de Coupe d’Europe, et des passes décisives à la pelle tant à Lokeren, OHL, La Gantoise, Genk qu’à Waalwijk et Roosendaal. Un CV qui a de quoi faire rougir la quasi-totalité du noyau de Mazzù.

Et pourtant, à El Saler, le Verviétois arrive dans la peau du petit nouveau. Remacle a dû chanter lors du premier jour de stage ("Aux Champs Elysées") et, hier, il a été baptisé par un bain forcé dans la mer glacée. Le médian arrive également à Charleroi en restant sur une descente en D2 avec Louvain et une expérience loupée à l’Antwerp. De quoi lui donner un fameux esprit de revanche, d’autant que Charleroi ne lui a offert qu’un contrat de six mois.

Si cela pourrait s’apparenter à une lente descente aux enfers, le médian de 29 ans ne le voit pas sous cet angle. "Certains joueurs doivent se demander pourquoi la direction a été chercher un vieux plouc en D2. C’est à moi de prouver qu’elle a eu raison. Avec ce que je découvre à Charleroi, je passe du noir au blanc par rapport à ce que j’ai connu à l’Antwerp. Je revis vraiment en tant que footballeur. À Anvers, ils ont l’argent mais pas d’équipe. C’est tout le contraire de Mehdi Bayat qui a su construire un vrai groupe. À Anvers, l’ambiance était vraiment pourrie et je ne me suis jamais amusé. C’est bien simple, ma femme en a même pleuré à plusieurs reprises."

Alors qu’il était titulaire en début de saison du côté du Bosuil, Remacle a été purement et simplement écarté lors de l’arrivée de John Bico. Le garçon n’avait même plus le droit de s’entraîner avec le groupe pro. "Dès le premier jour où Bico est arrivé, j’ai compris que ça allait être spécial. J’ai été considéré comme un pestiféré, on me traitait comme si j’avais tué quelqu’un. À 29 ans, je peux me permettre d’avoir des principes. J’ai donc dit que je ne jouerais plus jamais pour cette équipe."

Remacle a donc tiré un trait sur les deux années du lucratif contrat qu’il lui restait. Il a donc vu l’offre de Charleroi comme une véritable bouffée d’oxygène (il pouvait également compter sur l’intérêt de Mouscron et OHL). "Les premiers contacts datent seulement de mardi dernier. Quand un joueur dans ma situation a la chance qu’un club comme Charleroi s’intéresse à lui, le tour de la question est vite fait ! Charleroi est dans le Top 6 depuis le début de la saison. C’est la preuve que cette équipe mérite le respect et tient la route pour revendiquer une place dans le Top 6 et un ticket européen."

Alors qu’il fêtera ses 30 ans dans deux mois, Remacle sait qu’il doit saisir pleinement la chance qui lui est offerte par Charleroi. Sans quoi, sa carrière risque de finir en queue de poisson. "Ces dernières semaines, je me suis vraiment posé la question de savoir où allait ma carrière. Je me disais que 16 ans de sacrifices quotidiens étaient sur le point de voler en éclats. Je ne remercierai jamais assez Charleroi et Mehdi pour la chance qu’ils m’offrent. J’espère leur renvoyer l’ascenseur au plus vite."

Pour cela, la tâche de Remacle est simple : il doit aider l’équipe à se qualifier pour le Top 6. Ce qui lui permettrait de décrocher un nouveau contrat à Charleroi et d’enfin trouver de la stabilité dans sa carrière.





Le Mambourg lui porte la poisse

Il a déjà connu deux graves blessures sur ce terrain.

Lorsque Mogi Bayat l’a informé mardi dernier de l’intérêt de Charleroi, Remacle n’a pas hésité une seconde. Pourtant, il n’a pas que des bons souvenirs avec le Mambourg. En 2013, il avait été taclé sévèrement à la cheville par Kaya. "J’étais resté sur la touche durant six mois."

Et la saison dernière, après avoir marqué avec OHL, il s’était déchiré les muscles intercostaux. "Avec une nouvelle indisponibilité de 4 mois à la clé."

Mais cela n’a pas effrayé l’ailier au moment de s’engager à Charleroi… qui est le premier club francophone de sa carrière. "Car cette fois, je porterai la bonne vareuse", sourit-il.

Malgré ces blessures, le Mambourg lui réussit plutôt bien. "Avant, on détestait venir jouer à Charleroi, dans cet immense stade vide sans ambiance. Maintenant qu’il a été réaménagé et que les supporters sont de retour, c’est un des endroits où il est le plus agréable de se produire. J’ai souvent fait des bons matches contre Charleroi, ce que Monsieur Mazzù m’a d’ailleurs rappelé lorsque l’on s’est parlé pour la première fois."

Remacle sera en concurrence avec Fall. "Si tu veux jouer dans un grand club, tu dois accepter cette concurrence. Sinon, tu signes à Quincampoix. Mamadou a déjà apporté beaucoup de bonnes choses à l’équipe depuis le début de la saison. Mais nos styles sont différents et quand le coach estimera qu’il a besoin de moi, je ferai tout pour répondre présent."