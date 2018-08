Absent lors de l'entraînement de jeudi suite à une douleur au genou, Kaveh Rezaei s'est entraîné normalement ce vendredi et jouera sans doute dimanche.



Sa blessure au genou, qui l'a tracassé durant une grande partie de la préparation, n'est pas encore un mauvais souvenir. Ce jeudi, la douleur est réapparue et Kaveh Rezaei est resté au repos. "Mais il s'est entraîné normalement ce vendredi", a indiqué Felice Mazzù en conférence de presse, d'un air rassurant. Ce qui devrait permettre à l'attaquant iranien d'être sur la pelouse, dimanche soir, face à Anderlecht (18h).



Comme Rezaei, Nurio (adducteurs) et Noorafkan (mollet) se sont entraînés sans problème et le latéral gauche portugais a même participé au match de réserve de lundi, face à... Anderlecht. Il pourrait même être titularisé face aux Mauves, en lieu et place de Willems.



Mis à part Penneteau (hernie discale) et Zajkov (pubalgie), Mazzù pourra donc compter sur l'ensemble de ses forces vives, dimanche soir. "C'est bien pour la concurrence car cela permet au groupe de rester éveillé. C'est dans les moments où tout le monde est présent que chacun doit être capable de donner plus, pour gagner sa place ou pour la garder", précisait le coach zébré, qui avoue avoir été impressionné par la performance de Mamadou Fall, lundi, avec la réserve (un but, deux assists). "Il a marqué des points, je ne le cache pas. Il a prouvé à tout le groupe que ce genre de matches pouvait servir à quelque chose."