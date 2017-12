Pour ce dernier match de l'année 2017, Felice Mazzù ne pourra pas compter sur les services d'Amara Baby qui ressent à nouveau des douleurs au tibia.

Absents la semaine dernière à La Gantoise, Francis N'Ganga et Dorian Dessoleil signent leur retour dans la sélection. "Face à une équipe de Zulte Waregem qui est un peu dans le creux on devra afficher nos qualités pour s'imposer. Zulte n'est pas dans la même dynamique que Gand mais l'équipe de Dury compte de nombreuses qualités, surtout offensives. On ne va pas prendre cette partie à la légère. Je m'attends à une grosse réception." Remacle, qui avait repris les entraînements, a connu une petite rechute au niveau du genou. Le staff médical fera le point sur sa blessure après la trêve et une petite période de repos…