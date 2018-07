"Un mot pour résumer ma saison 2017-2018 ? Galère…"

Steeven Willems sourit. Un sourire retrouvé. Quatorze mois après sa rupture des ligaments croisés, le défenseur carolo a l’impression de revivre. Cela fait trois semaines que la préparation du Sporting a débuté et il n’a aucun bobo, il enchaîne les séances sans difficulté, en stage à Mierlo, et est en forme. Cette sensation, il ne l’avait plus connue depuis un bail. Et il la savoure.

(...)