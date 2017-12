Il est l’un des hommes de cette fin d’année civile. Auteur d’un match XXL au Stade Arc-en-ciel, Clément Tainmont retrouve son meilleur niveau. Et s’est une nouvelle fois montré décisif (1 but, 1 assist).

Clément, quand on compare votre situation actuelle avec celle d’il y a encore un mois, on peut presque parler de résurrection….

"On va dire que j’étais dans le noir et que j’essayais de trouver la lumière. Le mois de décembre a été un bon mois pour moi. Je pense que sur l’ensemble des matchs que j’ai joués, c’est plus que positif. Je suis même frustré que la trêve arrive car j’ai de bonnes jambes. Je vais essayer de rester sur ces acquis et de continuer à bien bosser."

Vous auriez imaginé, l’été dernier, après avoir fait part de vos envies de départ, pouvoir revivre ce genre d’émotions sous la vareuse du Sporting ?

"Oui et non. Mais plus oui que non. J’ai toujours cru en moi. Je me suis toujours dit qu’à un moment ou un autre, j’aurais l’opportunité de jouer. Le coach m’a donné l’occasion de me montrer puis a continué à me donner sa confiance. Cela m’a fait beaucoup de bien. À lui aussi, je pense. C’est vrai qu’il y a eu des divergences sur certains points de vue entre lui et moi, mais j’ai toujours eu du respect pour lui. J’avais quelque chose à lui rendre."

Cela veut dire que vous ne voulez plus partir cet hiver ?

"On verra en stage. Une chose est sûre : le fait de marquer et de faire marquer m’a fait du bien. On verra par la suite comment le club se positionne. Moi, tout le monde sait comment je me positionne. J’ai un contrat jusqu’en juin et dans ma tête, je vais aller jusqu’au bout. Mais on ne sait jamais comment peut se passer un mercato. Et je ne parle pas que pour moi. Car vu notre belle saison, il est normal que les joueurs de Charleroi soient convoités."

Vous avez déjà discuté avec Mehdi Bayat de votre avenir ?

"Oui, je ne vais pas le cacher. On verra si son point de vue a changé après les cinq derniers matchs que j’ai joués. Moi, je veux simplement être épanoui. Et ces dernières semaines, je suis épanoui. Cela peut faire changer mon point de vue également."

Merci et meilleurs vœux.

"Merci. Joyeuses fêtes à vous et à vos lecteurs. Ainsi qu’aux gens les plus démunis et aux gens qui sont seuls durant cette période."