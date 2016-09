Tainmont: "Il va rester dans ses frustrations"

Charleroi

"J’ai donc pris plus qu’un attentat qui aurait pu me casser la jambe. Cela devient vraiment incroyable ces sanctions."

Voilà la réaction de Clément Tainmont sur Twitter lorsqu’il a appris qu’il écopait de 2 journées de suspension suite à son exclusion à Anderlecht. Soit une plus longue suspension que Scholz (1+1) qui avait sévèrement taclé le Zèbre lors du choc à Sclessin.

Ces propos reflètent toute la frustration du joueur. Clément Tainmont n’a jamais caché qu’il était un joueur très émotif. Durant sa longue revalidation qui l’a éloigné du groupe l’espace de 6 mois la saison dernière, il a consulté un coach mental car il acceptait difficilement sa situation. Alors qu’il affirmait être de retour à son meilleur niveau et qu’il était animé d’intentions positives, le voilà à nouveau freiné dans son élan et privé de défier Malines ce soir et Bocholt mercredi.

"Un footballeur croit qu’il a solutionné son problème parce qu’il a réalisé une démarche envers un coach mental durant trois ou quatre mois. Mais c’est faux !", analyse José Hubert, sophrologue et conseiller psychologique des Zèbres il y a plusieurs années déjà. "Un footballeur admet devoir s’entraîner physiquement tous les jours. Et même de suivre une préparation intensive au début de chaque saison. Psychologiquement, cela devrait être exactement la même chose. Et pourtant, très peu de joueurs effectuent cette préparation mentale nécessaire…"

Un footballeur rencontre généralement pas mal de situations de frustration, que ce soit durant sa carrière ou au cours d’un seul match. Cela a été le cas de Tainmont, qui s’est mangé un petit pont de Stanciu avant de prendre sa revanche via un croche-pied.

Grâce au travail mental, un joueur doit admettre que ces situations peuvent arriver, mais il doit également apprendre à bien réagir.

"Car sans prise en charge, il va rester dans ses frustrations et ses schémas. Et cela ne fait qu’amplifier les choses pour un garçon qui se retrouve alors dans la peau du Caliméro et se dit pourquoi toujours moi ? C’est ce que semble vivre ce garçon."

Point positif de la situation, c’est que Tainmont a de l’énergie.

"Reste à la canaliser à bon escient via la dynamique mentale. Un homme dépense la même énergie pour avancer que pour reculer. À lui d’utiliser cette énergie pour aller dans la direction souhaitée. Clément, mais également tous les joueurs de foot, devrait pouvoir bénéficier de ce soutien mental. Malheureusement, il y a encore trop de connotations négatives de la part de l’entourage par rapport à une prise en charge psychologique."