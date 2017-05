Pour la deuxième fois de la saison, Tainmont a réussi à enchaîner trois matches complets.

Le retour en 4-4-2 des Zèbres lors des trois derniers matches a marqué le retour au premier plan de Clément Tainmont. Cet ailier à l’ancienne a vécu une saison compliquée lorsque Mazzù alignait ses gars en 3-5-2. Voilà pourquoi ses stats (1 but et 7 assists) et son temps de jeu n’ont pas vraiment décollé cette saison.

Maintenant que CT7 peut enchaîner les rencontres dans sa meilleure position, il semble enfin retrouver le niveau de jeu… qui avait fait de lui l’un des grands artisans de la qualification européenne des Carolos il y a deux ans.

Clément, qu’est-ce qui a cloché pour vous dans ce 3-5-2 ?

"Le coach a des idées en place et il me fait plus difficilement confiance dans ce système. Face à Zulte, il a décidé de relancer l’équipe en 4-4-2 afin d’avoir plus de présence sur les flancs et en attaque. Et les trois matches (6 points sur 9) qu’on vient de disputer dans ce système se sont plutôt bien passés."

Qu’est-ce qui change pour vous selon que l’équipe s’aligne dans un système ou l’autre ?

"La disposition de l’équipe est totalement différente. Quand on joue à trois en défense, il n’y a plus personne derrière moi. Inconsciemment, je dois donc penser beaucoup plus à ne pas perdre le ballon et à toujours assurer mes arrières. Dans une défense à quatre, je sais que Francis N’Ganga est derrière moi. Mon attitude est donc totalement différente sur le terrain."

Le frein pour vous aligner en 3-5-2 est-il dans votre tête ou dans celle du coach ?

"C’est certainement du 50-50. Je ne suis pourtant pas opposé au 3-5-2 car ce dispositif me permettrait de partir de loin et de bien exploiter mon flanc. Mais le hic concerne toujours mon replacement défensif. Suis-je capable d’apporter autant dans ce système ? Je me pose toujours cette question."

Après votre exploit à Anderlecht, Felice Mazzù a justement tenu à souligner votre énorme travail défensif.

"Il m’en a également parlé après le match. Sur le terrain, j’ai juste pensé à appliquer et respecter les consignes. Et je suis content d’avoir su faire preuve d’efficacité lors de cette rencontre en offrant l’assist à Harbaoui."

Pour la deuxième fois de la saison seulement, vous venez d’enchaîner trois matches complets. La dernière fois, c’était en octobre.

"Pouvoir jouer 90 minutes me fait évidemment beaucoup de bien. Grâce aux courses, je retrouve le rythme et le coffre. Il n’y a que l’enchaînement des matches qui permet de retrouver l’intensité et l’explosivité. Cet enchaînement de trois matches complets en une semaine me fait donc le plus grand bien."

Il y a deux ans, vous aviez été l’un des Zèbres les plus en vue en PO1 . Vous sentez-vous de retour à ce niveau ?

"Sur ces trois derniers matches, oui ! Après chaque rencontre, je visionne les images de mes actions. Dans mes courses et mes appels tranchants, les images des derniers matches me rappellent effectivement celles des playoffs de 2015. Cela me fait du bien et c’est de bon augure pour la suite… même si je sais à quoi m’attendre si le coach opte pour un retour en 3-5-2."

Au vu de votre forme, pourriez-vous être le Zèbre de la fin de saison ?

"Cela serait réducteur et égoïste de ma part de penser de la sorte. Je veux juste apporter ma pierre à l’édifice afin de permettre à l’équipe de s’exprimer du mieux qu’elle le peut."

Ses derniers matchs en Zèbre ?

Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat, son choix d’avenir est en train de mûrir…

En 2015, lorsque Charleroi a décroché sa qualification européenne, Tainmont était certainement l’un des meilleurs Zèbres, comme Dewaest et Kebano. Sur la liste des départs, CT7 était en troisième position. Mais Mehdi Bayat avait réussi à le retenir, histoire de conserver l’ossature de l’équipe.

"À cette époque, c’est vrai que certaines individualités ressortaient. Cette année, c’est le collectif en entier qui fait notre force. En affichant l’état d’esprit adéquat et avec une certaine efficacité offensive, on essaiera d’aller le plus loin possible."

Tainmont ne dispose plus que d’un an de contrat à Charleroi (sans option). Arrivé au Mambourg il y a 3,5 ans, le Français a déjà exprimé son désir de relever un nouveau défi. "Si j’ai une décision à prendre, elle le sera par rapport aux 3,5 saisons passées dans ce club. Des choix sont en train de mûrir et ils pourraient m’orienter…"

Vers un autre club que le Sporting ? "Pas forcément ! Il est clair que la balance penche plutôt d’un côté mais le fait de retrouver un certain temps de jeu me rend un peu plus indécis."

Mais avant de penser à son avenir, Tainmont veut se concentrer sur le présent et les quatre derniers matches des playoffs.

"On a un objectif à aller chercher. Par le passé, j’ai commis quelques erreurs de jeunesse. Car quand on s’imagine ailleurs, on ne réalise peut-être plus les efforts nécessaires pour son équipe. Il y a trois ans que je suis le meilleur passeur de cette équipe. C’est la preuve d’une certaine régularité… et que la qualité de mes centres est intéressante."